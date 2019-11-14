Son Dakika Haberleri: MediaMarkt'ın Bekarlar Günü kampanyasında en çok cep telefonu tercih edildi
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MediaMarkt'ın Bekarlar Günü kampanyasında en çok cep telefonu tercih edildi

6 saat önce

MediaMarkt'ın, Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım dolayısıyla 8 Kasım ile 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyada teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün, mağazanın da büyük indirimle sunduğu Oppo AX7'nin Sırlı Mavi renkli akıllı telefonu oldu.

MediaMarkt'ın Bekarlar Günü kampanyasında en çok cep telefonu tercih edildi, System.String[]

MediaMarkt'ın, Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım dolayısıyla 8 Kasım ile 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyada teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün, mağazanın da büyük indirimle sunduğu Oppo AX7'nin Sırlı Mavi renkli akıllı telefonu oldu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverlerin en çok satın aldığı ürünler listesinde ikinci sırada Apple iPhone 7 Black bulunurken üçüncü sırada ise yine Oppo'nun AX7 akıllı telefonu yer aldı. Üçüncü sıradaki cihazı ilk sıradakinden ayıran özellik ise telefonun rengi "Altın Platin" oldu.

Akıllı telefonların ilk sırayı aldığı sıralama televizyonlarla devam etti. LG ve Samsung'un televizyon modellerinin 4 ve 5'inci sırayı aldığı en çok satılan ürünler listesinin devamı ise Dyson Floor Care süpürge, Apple AirPods 2'nci nesil ve şarj kablosu, Apple iPhone 7 Gold'la devam etti.

Bekarlar Günü veya Şahane Cuma gibi önemli kampanya dönemleri sonrasında teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürünleri açıklayan MediaMarkt'ın geçmiş verileri ele alındığında, tüketicilerin kampanya dönemlerinde en çok akıllı telefonları tercih ettikleri görülüyor.

Bekarlar, Apple, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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