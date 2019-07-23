Son Dakika Haberleri: MediaMarkt'ın 'Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok cep telefonu satıldı
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MediaMarkt'ın 'Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok cep telefonu satıldı

11 dakika önce

MediaMarkt, yaz aylarının tam ortasına denk gelen dönemde başlattığı Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok satılan ürünün akıllı telefonlar olduğunu duyurdu.

MediaMarkt'ın 'Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok cep telefonu satıldı, System.String[]
MediaMarkt, yaz aylarının tam ortasına denk gelen dönemde başlattığı Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok satılan ürünün akıllı telefonlar olduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yazın en sıcak günlerini teknolojiseverlerin içini ferahlatacak bir indirim kampanyası ile karşılamış ve onlara önemli fırsatları sunmuştu.
MediaMarkt'ın verilerine göre hareketli geçen indirim kampanyası süresince teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün Samsung Galaxy A9 Petrol Mavisi oldu.
Akıllı telefon kategorisinde yoğun ilgi gören bir diğer ürün Apple iPhone 7 32GB Gold olurken kampanyada en çok satılan diğer ürünler ise yaz sıcaklarının da etkisiyle klima ve vantilatörler oldu.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:50 Kaynak: AA
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