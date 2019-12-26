MediaMarkt'ın indirimleri 2020'ye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel MediaMarkt'ın indirimleri 2020'ye hazır - Son Dakika

MediaMarkt'ın indirimleri 2020'ye hazır

6 saat önce

MediaMarkt'te 26-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler, teknolojiseverleri bekliyor.

MediaMarkt'ın indirimleri 2020'ye hazır, System.String[]

MediaMarkt'te 26-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler, teknolojiseverleri bekliyor.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, 2020'ye sayılı günler kalırken sevdiklerine hediye almak isteyenler için MediaMarkt'ın yılbaşı indirimleri bugünden başladı.

26-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan, bilgisayarlara binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.comtr'de teknolojiseverlere sunuluyor.

İsteyene dev ekran televizyon isteyene akıllı telefon

Açıklamaya göre, 2020'ye yepyeni bir televizyonla girmek isteyenler için Philips 126 ekran 4K televizyon yılbaşına özel olarak 3.999 TL'den satışa çıkacak.

Mobil cihazlarını yenilemek veya sevdiklerine hediye almak isteyenler için Huawei P30 lite 2.899 TL'den, Samsung Galaxy Tab A tablet 699 TL'den ve Huawei MediaPad T5 tablet ise 899 TL'den satışa sunulacak.

Bu ürünlere ek olarak sahip olduğu ek parçalar ile erkek bakımında yüz ve vücut için çözümü tek bir sette sunan Braun 7 si bir arada Erkek Bakım Kiti ise 179 TL'den satılacak.

MediaMarkt'ın bol fırsatlı yılbaşı kampanyasında indirimlere ek olarak seçili ürünlerde Paraf ile WorldCard'a özel peşin fiyatına 6 ile 12 taksit fırsatı da bulunuyor.

Eskisini getirenler iPhone 8 Plus'a indirimle sahip oluyor

MediaMarkt'ın yılbaşına özel başlattığı kampanyada indirimli ürünlere ek olarak eski telefonlarını getirenlere özel indirim de bulunuyor. Bu kapsamda eski cep telefonunu getiren teknolojiseverler, iPhone 8 Plus'a 3.059 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı yakalayacak.

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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