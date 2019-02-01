Son Dakika Haberleri: Mediamarkt'ın Yeni Sadakat Programı Mediamarkt

Mediamarkt'ın Yeni Sadakat Programı Mediamarkt

2 saat önce

MediaMarkt, hayata geçirdiği yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB ile üyelerine avantajlar sunuyor.

Mediamarkt'ın Yeni Sadakat Programı Mediamarkt, System.String[]
MediaMarkt, hayata geçirdiği yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB ile üyelerine avantajlar sunuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine sunduğu cazip fırsat ve hizmetlere ek olarak, yeni fırsatları sadakat programı çatısı altında topluyor.

Bugünden itibaren tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr'den online olarak üye olunabilecek olan yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB, üyelerine pek çok avantajı öncelikli ve ayrıcalıklı sunacak.

Programa üye olan tüketiciler, üyeliklerinin üzerinden 24 saat geçtikten sonra ilk indirimlerini 50 liralık "Hoş Geldin Kuponu" ile alacak.

Ayrıca MediaMarkt CLUB üyeleri, yaptıkları 3, 6, 9 ve 12'nci alışverişlerinde sürpriz indirimler veya hediyeler kazanacak.

MediaMarkt CLUB üyeliğinin ilk etapta sunduğu bir diğer avantaj ise ürün iade sürelerinin 2 katına çıkması olacak. Üyeler, aldıkları ürünü resmi iade süresi olan 14 gün içinde değil; 28 gün içinde iade edebilme ayrıcalığına sahip olacak.

Program üyeleri, özel sürprizlerin yanı sıra farklı iş birlikleri ve fırsat kampanyalarından da yararlanacak. Tüm alışveriş kaydının üyelik hesabında, detaylarıyla görülebileceği sistem sayesinde müşteriler, faturasız hayatın konforundan da yararlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:13:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mediamarkt'ın Yeni Sadakat Programı Mediamarkt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]