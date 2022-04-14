MediaMarkt Kartal İstMarina AVM'de mağaza açtı - Son Dakika

MediaMarkt, İstanbul'da Kartal İstMarina AVM'de 1.700 metrekarelik mağaza açılışı gerçekleştirdi.

MediaMarkt açıklamasına göre, marka, Türkiye'de farklı yerlerde teknoloji severlerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye'de 29 farklı ilde hizmet veren MediaMarkt, İstanbul'da Kartal İstMarina AVM'de 1.700 metrekarelik yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirdi. MediaMarkt, Kartal İstMarina AVM'deki mağazasında 20'yi aşkın kişiye istihdam sunuyor.

Açtığı her yeni mağazasına özel kampanyalar gerçekleştiren MediaMarkt, Kartal İstMarina AVM'deki açılışında da çeşitli avantajlar sundu. MediaMarkt'ın yeni mağazasının açılışı yoğun ilgi gördü.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, "Türkiye, grubumuz içerisinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor ve ülkemize olan güvenle 2022 yılında da mağaza yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Böylece ekonomiye ve istihdama sunduğumuz katkının boyutunu da her geçen gün büyüteceğiz. Bunu yaparken odağımızda bulunan konuların başında ise teknoloji dünyasındaki kadın istihdamına katkı sunmak geliyor. Örneğin yeni mağazamızda yüzde 60 kadın çalışan istihdamı hedefledik. Tüm bu vizyon ve değerlerimiz ışığında önümüzdeki süreçte de mağazalarımıza yatırım yapmaya, sunduğumuz imkanları iyileştirmeye ve yarattığımız istihdam ile topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MediaMarkt Türkiye COO'su Hulusi Acar ise, "MediaMarkt olarak fiziksel deneyimin öneminin farkındayız. Biz, farkımızı sunduğumuz deneyimle yaratıyoruz ve mağazalarımızda da teknoloji severlere 'en iyi deneyimi' yaşatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çok kanallı yapımız sayesinde, teknoloji severlerin zamanlarını daha iyi yönetebilmeleri için seçenekler sunuyoruz. mediamarkt.com.tr'den aldıkları ürünleri ister hızla evlerine yolluyor isterlerse de siparişleri sonrası 29 dakika içinde seçtikleri mağazadan alabilmelerini sağlıyoruz. Tüketiciler MediaMarkt'tan almış olmasalar dahi her türlü elektronik eşyalarının teknik servis ihtiyaçlarını karşılıyor ve satış sonrası hizmetlerimizle de fark yaratıyoruz." açıklamasında bulundu.