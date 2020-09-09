MediaMarkt, kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a girdi

MediaMarkt Türkiye, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter ve Facebook'un ardından kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a mediamarkt_tr kullanıcı adıyla giriş yaptı.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, teknolojiseverlerin olduğu tüm platformlarda onlarla buluşmaya devam ediyor.

Türkiye'de bugüne kadar Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ve Twitter'da resmi hesaplarıyla bulunan, bu platformlarda da teknolojiseverlerle son gelişmeleri paylaşan MediaMarkt Türkiye, artık sosyal medyanın önde gelen kısa video paylaşma uygulaması TikTok'ta da resmi hesabıyla yerini aldı.

Takipçileriyle çeşitli challengelar, şarkılar, danslar ve ürün incelemeleri paylaşan MediaMarkt Türkiye, TikTok'ta mediamarkt_tr kullanıcı adıyla faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu, çoklu kanal stratejileri gereği potansiyel müşterilerinin olduğu platformda markayı en iyi şekilde göstermeye odaklandıklarını belirtti.

Uçtu, "TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter veya LinkedIn gibi doğasını bildiğimiz ve buna göre stratejiler geliştirip, kendi belirlediğimiz etkileşim ve erişim hedeflerince başarılı işler ortaya koyduğumuz mecralara benzemiyor. MediaMarkt olarak sektörde ilkleri denemek, yenilikleri kucaklamak genlerimizde var. Bu mecrayı anlamak, buradaki kitleyi iyi analiz etmek ve mecraya özel doğru içerik stratejisini oluşturup ilerlemek işimize ekstra heyecan katan bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, MediaMarkt Türkiye, henüz katıldığı TikTok'taki ilk challenge'ını ise okula dönüş döneminde bulunan öğrencilerle gerçekleştirdi.

MediaMarkt YouTube'da ürün inceliyor, Instagram'da yarışma düzenliyor

Teknolojiseverlerin bulunduğu tüm platformlarda bulunarak herkese hitap etmeyi hedefleyen şirket, bu platformlarda takipçilerini teknoloji dünyası hakkında güncellerken, aynı zamanda onları son kampanyaları hakkında bilgilendiriyor.

Özellikle YouTube'da güçlü ve aktif bir şekilde boy gösteren, geniş ve deneyimli kadrosuyla 500'den fazla ürün inceleme videosuna sahip olan MediaMarkt Türkiye, buna ek olarak bu platformda takipçilerine kampanyaları hakkında bilgilendirmeler sunuyor, reklam filmlerini yayınlıyor ve son gelişmeleri de paylaşıyor.

Instagram hesabında da benzer paylaşımlarının yanı sıra yarışmalar düzenleyen ve takipçilerine keyifli içerikler sunan şirket, aynı şekilde Facebook ve Twitter'da da faaliyet gösteriyor.

Profesyonel sosyal iletişim ağı LinkedIn'de MediaMarkt Turkey adıyla Türkçe paylaşımlarda bulunan MediaMarkt Türkiye, bu platformda ise genellikle MediaMarkt Türkiye üst düzey yöneticilerinin iş dünyası çerçevesinde katıldığı konferanslara, değerlendirmelerine ve görüşlerine yer veriyor.