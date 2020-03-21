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MediaMarkt koronavirüs sebebiyle geçici olarak mağazalarını kapatıyor
6 saat önce
MediaMarkt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.
MediaMarkt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam." ifadeleri kullanıldı.
MediaMarkt tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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