MediaMarkt, Media Awards'ta "En İyi Teknoloji Marketi" seçildi - Son Dakika

MediaMarkt, Media Awards'ta "En İyi Teknoloji Marketi" seçildi

23.10.2020 16:35
MediaMarkt, Media Awards'ta

MediaMarkt, sosyal medya sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de Teknoloji Marketleri kategorisinin en iyisi seçilerek "Altın Ödüle" layık görüldü.

MediaMarkt, sosyal medya sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de Teknoloji Marketleri kategorisinin en iyisi seçilerek "Altın Ödüle" layık görüldü.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, Şirket, teknolojiseverler için hayata geçirdiği hizmetlerle ödül kazanmaya devam ediyor. MediaMarkt Türkiye, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen, objektif verilere ve jüri değerlendirmesine göre en başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de faaliyet gösterdiği sektörün en iyisi seçildi ve Teknoloji Marketleri kategorisinde Altın Ödül'ün kazananı oldu. MediaMarkt 3 yıldır üst üste Teknoloji Marketleri kategorisinde birinci seçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi, MediaMarkt Türkiye Pazarlama Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu, şunları aktardı:

"MediaMarkt olarak faaliyet gösterdiğimiz alan zor bir sektör çünkü benzer ürünler, farklı kanallarda ve satış noktalarında benzer fiyatlardan satışa sunuluyor, dolayısıyla başarılı olmak için 'fark yaratabilmek' gerekiyor. Bunun içinse tüketiciye hem ürünün sunumunda hem de hizmet anlamında daha iyi bir deneyim yaşatmak gerekiyor. Biz de MediaMarkt olarak teknolojiseverlerin hem fiziksel hem de online mağazalarımızda yaşadığı deneyimin olumlu anlamda artması için bu konuyu gündemimizin en üstünde tutuyor ve her geçen gün, bunu daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Tüm bunlar ise tüketiciyi merkeze koymakla başlıyor ki aldığımız bu ödül de bizim, tüketicilerin tercihlerinin merkezinde MediaMarkt'ın olduğunun güzel bir temsili oldu. MediaMarkt olarak tüketici araştırmasına dayalı bu ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu başarıda tüm organizasyonumuzun büyük emekleri bulunmaktadır, herkesin emeklerine sağlık."

Social Media Awards Turkey, Marketing Türkiye, Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MediaMarkt, Media Awards'ta 'En İyi Teknoloji Marketi' seçildi - Son Dakika

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