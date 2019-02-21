Son Dakika Haberleri: Mediamarkt, Samsung Galaxy S10'u Ön Siparişe Sundu

Mediamarkt, Samsung Galaxy S10'u Ön Siparişe Sundu

1 saat önce

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung Galaxy S10 için ön siparişleri almaya başlıyor.

Mediamarkt, Samsung Galaxy S10'u Ön Siparişe Sundu, System.String[]
MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung Galaxy S10 için ön siparişleri almaya başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha geniş ekrana ve daha gelişmiş kameralara sahip Samsung Galaxy S10, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 5 bin 499 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, teknolojiyi yakından takip edenlere özel Samsung Galaxy S10'u, MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr'de ön siparişlere açtı.

Daha geniş ekrana, daha gelişmiş kameralara ve daha çok seçeneğe sahip Samsung Galaxy S10, 25 Şubat tarihinden itibaren de MediaMarkt mağazalarında satışa çıkacak.

MediaMarkt, Samsung'un yeni amiral gemisinin farklı modellerini de elektronikseverlerin beğenisine sunacak. 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S10e 5 bin 499 liradan, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S10 6 bin 599 liradan ve 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına ve daha geniş ekrana sahip Galaxy S10+ ise 7 bin 499 liradan satışa sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:56 Kaynak: AA

Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak

Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mediamarkt, Samsung Galaxy S10'u Ön Siparişe Sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]