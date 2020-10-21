MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu - Son Dakika

MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu

21.10.2020 14:59
MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu, System.String[]

MediaMarkt Türkiye'nin düzenlediği MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu.

MediaMarkt Türkiye'nin düzenlediği MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu.

MediaMarkt açıklamasına göre, Şirket, MediaMark Startup Challenge ile girişimcilerin fikirlerini uygulamaya dönüştürme yolunda önemli bir güç olmaya devam ediyor. Perakende sektörünün geleceğine önemli katkılar sağlayacak yarışmaya talep her geçen yıl daha da artarken MediaMarkt Startup Challenge bu yıl ABD de dahil olmak üzere tam 39 farklı ülkeden 152 başvuru aldı.

MediaMarkt Türkiye'nin ön elemesinden sonra projelerini 22 Ekim tarihinde düzenlenen ve yarışmanın finali olan Challenge Day'de tam 11 farklı proje, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Hürriyet Dijital Dönüşüm Direktörü Şebnem Sezen Çomoğlu, MediaMarktSaturn N3XT Operasyon Direktörü Sonja Moosburger, Google Uygulamalar, Gaming ve Startup Sektör Lideri Sencer Kutluğ, Hackquarters Kurucusu and Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Akın ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'dan oluşan uzman jüriye sunumlarını yaptılar.

Her biri perakende sektörünün geleceği için önemli çözümler ve fırsatlar yaratan projeler arasından, mağazalarda verimliliği ve müşteri deneyimini artırmaya yarayan ve perakendeciler için bulut tabanlı mobil çözümler sunan Shopi birinci seçildi. Sipariş Yönetim Sistemiyle (OMS) çok kanallı perakende mağaza operasyonları platformu olan Shopi, Türkiye'den çıkan bir girişim.

MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı olan Shopi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra, girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

Polonya'dan katılan ve ikinci olan Yosh.AI, yapay zekalı yazılı ve sesli asistan aracılığıyla işletmeler ve kullanıcılar arasındaki etkileşimi otomatikleştirmeyi hedefleyerek yapay zeka çözümleri ile müşterilerin etkileşimini ve satışları artırmayı hedefliyor. Üçüncü olan ve Türkiye'den katılan B2Metric ise şirketlerin müşteri yolcuğu, fiyatlandırma ve ödeme optimizasyon sorunlarında AI-Native tahminine dayalı analitik çözüm sunarak makine tabanlı öğrenme sunuyor.

"Projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, artık geleneksel olarak her yıl düzenledikleri MediaMarkt Startup Challenge'ın Türkiye'den başlayarak tüm perakende sektörünün geleceğine çözüm üretebilecek girişimcilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Gökyıldırım, geçen yıl Akdeniz ülkelerinden ve özellikle Avrupa kıtasından aldığı başvurularla uluslararası bir boyuta gelen MediaMarkt Startup Challenge'a bu yıl, Türkiye dahil olmak üzere 39 farklı ülkeden 152 başvurunun geldiğini ve bu başvuruların 92 tanesinin yurt dışından gerçekleştiğini kaydetti.

"Bizi daha mutlu edense bu başvuruların arasında dünyada en fazla girişimcilik yapılan ve desteklenen ülkelerden olan ABD olması" ifadelerini kullanan Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"MediaMarkt Türkiye olarak bizi gururlandıran diğer bir konu ise bugün burada yer alan girişimcilerimizle birlikte geleceğe yön veriyor olmamız. MediaMarkt olarak önceki yılların kazananlarıyla çeşitli iş birliklerinde bulunduk, bazı projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Başka bir deyişle yarışmamızın kazananlarını sadece ödüller beklemiyor, aynı zamanda o projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz. Baktığınızda perakende sektörünün geleceğine yönelik projelerin ülkemizde çıkması, ülkemiz adına önemli bir gelişme. Bu bağlamda başta kazanan girişimcilerimiz olmakla birlikte tüm katılımcılarımızı tebrik ederim." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Gİrişimcilik, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt Startup Challenge 20'nin kazananı Türkiye'den başvuran Shopi oldu - Son Dakika Ekonomi

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