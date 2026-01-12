MediaMarkt Startup Challenge Finalistleri Belirlendi

MediaMarkt'ın Türkiye'de başlatıp dünyaya açtığı girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'ın ön değerlendirme ve başvuru süreci tamamlandı. Yarışma kapsamında büyük final sürecine kadar 22 farklı ülkeden çeşitli sektörlere ait 264 farklı girişim değerlendirildi.

Tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt, geleceğin perakende dünyasını, bugünün inovatif fikirleriyle geliştirmek amacıyla 8 yıl önce başlattığı Startup Challenge yarışmasının başvuru ve ön değerlendirme sürecini tamamladı. Tenity partnerliği ile düzenlenen Startup Challenge; bu yıl Google, Index Grup, BNP Paribas Cardif tarafından destekleniyor. 14 Ocak tarihinde düzenlenecek final etkinliği öncesi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 264 girişim değerlendirildi. Değerlendirme sürecinin ardından 10 girişim final günü sahnede yerlerini alacak.

Yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Startup Challenge'ın 8'inci yılında değerlendirilen girişimlerin sektörleri ele alındığında, 76 girişim ile perakende satış teknolojileri ön plana çıkıyor. Perakende satış teknolojilerini, 86 girişim ile kurumsal dijitalleşme yoluyla çalışan deneyimini güçlendirme takip ediyor. Ardından 44 girişim ile sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri ve 46 girişim ile satış sonrası teknolojileri geliyor. Bunlara ek olarak farklı alanlardan 12 girişim de değerlendirmeye giren projeler arasında yer aldı. 264 girişim arasından seçilen en iyi 10 girişim, 14 Ocak günü düzenlenecek Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak. - İSTANBUL