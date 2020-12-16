MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı - Son Dakika

MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı

16.12.2020 11:15
MediaMarkt'ta beklenen

MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.

MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.

MediaMarkt'an yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, 17 Aralık tarihine kadar sürdüreceği kampanyası "Apple Günleri" ile mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan MediaMarkt CLUB üyelerine seçili Apple markalı ürünlerde yüzde 10'a varan indirim sunuyor.

MediaMarkt Türkiye'nin "Apple Günleri" kampanyasında iPhone'lardan iPad'lere, hem Air hem de Pro modelleri dahil olmak üzere Macbook'lardan Apple Watch'lara, kulaklıklara ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok üründe indirim gerçekleştiriyor.

İndirim kapsamında, Apple Macbook'lar 8.399 TL ile 21.399 TL, Apple Watch'lar 1.799 TL ile 3.849 TL, Apple AirPods 1.399 TL ile 2.099 TL, Beats kulaklıklar 1.049 ile 2.299 TL arasında satılırken, Apple iPhone 7 32GB 3.499 TL, Apple iPhone SE 64GB 4.699 TL, Apple iPhone XR 64GB 5.999 TL, Apple iPhone 11 64GB ise 7.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor

Apple Watch, Türkiye, Aralık, Apple, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'ta beklenen 'Apple Günleri' başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi         
10:30
Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti         
10:15
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
09:34
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı         
08:30
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:23:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei