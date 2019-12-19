MediaMarkt'ta "en uzun gece" indirimleri başlıyor - Son Dakika
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MediaMarkt'ta "en uzun gece" indirimleri başlıyor

6 saat önce

MediaMarkt, yıl boyunca sürdürdüğü kampanyalarını yılın son günlerine de taşıyarak 2019'u indirimlerle kapatırken, 2020'yi de fırsatlarla karşılıyor.

MediaMarkt'ta

MediaMarkt, yıl boyunca sürdürdüğü kampanyalarını yılın son günlerine de taşıyarak 2019'u indirimlerle kapatırken, 2020'yi de fırsatlarla karşılıyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık'a özel olarak çeşitli kategorilerdeki yüzlerce üründe indirim fırsatı sunan MediaMarkt, en uzun geceye özel benzersiz indirimlerini bu geceden itibaren mediamarkt.com.tr'de, yarın ise MediaMarkt mağazalarında başlatacak.

Kampanya kapsamında 22 ildeki 64 mağazasını da 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece saat 00.00'a kadar açık tutacak.

MediaMarkt'ın indirimleri, hafta sonu boyunca devam edecek.

MediaMarkt'ın en uzun geceye özel kampanyasında yüzde 67'ye varan indirimler bulunurken, bazı ürünler ise fırsatlarıyla ön plana çıkıyor. Kampanyaya özel Samsung Galaxy A70 akıllı telefon 3 bin 199 TL yerine 2 bin 999 TL'den, LG 123 ekran 4K Ultra HD TV 4 bin 199 TL yerine 3 bin 599 TL'den satışa sunulacak. İndirimlere ek olarak, MediaMarkt'ta seçili ürünlerde 10 aya varan vade farksız taksit imkanı da bulunuyor.

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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