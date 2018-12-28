Son Dakika Haberleri: Mediamarkt'ta İndirimler, Yeni Yıl Kampanyalarıyla Sürüyor

Mediamarkt'ta İndirimler, Yeni Yıl Kampanyalarıyla Sürüyor

2 saat önce

MediaMarkt, başlattığı kampanya kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, beyaz eşyalardan televizyonlara çeşitli ürünlerde yüzde 50'ye varan yeni yıl indirimlerinin yanı sıra faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit imkanı da sunuyor.

Mediamarkt'ta İndirimler, Yeni Yıl Kampanyalarıyla Sürüyor, System.String[]
MediaMarkt, başlattığı kampanya kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, beyaz eşyalardan televizyonlara çeşitli ürünlerde yüzde 50'ye varan yeni yıl indirimlerinin yanı sıra faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit imkanı da sunuyor.

MediaMarkt'in açıklamasına göre, şirket, yeni yılı indirimlerle karşılıyor. MediaMarkt, başlattığı yeni yıl kampanyasıyla cep telefonlarından televizyonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara kadar çeşitli ürün kategorilerinde yüzde 50'ye varan özel indirimler uygulayacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın MediaMarkt mağazası yanı sıra, "www.mediamarkt.com.tr'de" de geçerli olacak indirimler, 31 Aralık'a kadar devam edecek. Tüketiciler, kampanya kapsamında, faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla da yararlanabilecek.

MediaMarkt, 31 Aralık'a kadar sürecek yeni yıl indirimleri kapsamında ülke çapındaki tüm mağazalarında sürpriz indirimler dağıtarak benzeri görülmemiş bir etkinlik düzenleniyor.

Sadece mağazalarda geçerli olacak "Geri Sayım İndirimleri" kapsamında gün içerisinde yapılacak geri sayım duyurularıyla müşteriler, anonsu duyduktan sonra 10 saniye içerisinde GameZone alanındaki görevliden "indirim stickerını" alarak yeni yıla MediaMarkt'ın indirim keyfiyle girme fırsatını yakalayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:43 Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi
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