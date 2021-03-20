MediaMarkt'ta iPhone 12 serisine özel kampanya - Son Dakika

MediaMarkt Türkiye, Apple iPhone 12 serisi ürünlerde eskisini getir, yenisini götür kampanyasına ek Mini modellerde 500 TL indirim uyguluyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, elektronik perakendecisi MediaMarkt, yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla Türkiye'de avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de teknolojiseverlerin en çok talep ettiği ürünlerden olan akıllı telefon kategorisinde birçok markada ürün alternatifleri bulunduran ve kampanyalar düzenleyen MediaMarkt Türkiye, şimdi de son teknoloji donanımı ve tasarımıyla dikkati çeken Apple iPhone 12 serisi ürünlerde fırsatlar gerçekleştiriyor. MediaMarkt, kampanyasına ek olarak Denizbank ile faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da sunuyor.

MediaMarkt Türkiye'nin kampanyası kapsamında eski telefonunu MediaMarkt'a getirenlere 3 bin 800 TL'ye varan indirime ek Mini modellerde anında 500 TL indirim uygulanacak. Böylece teknolojiseverler iPhone 12 Mini'ye 5 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.