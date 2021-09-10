MediaMarkt'ta okula dönüş kampanyası devam ediyor

Kampanyalarıyla teknolojiseverlerin elektronik ürün ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde karşılamayı hedefleyen MediaMarkt, geçen haftalarda öğrenciler için hayata geçirdiği fırsatlarına yenilerini ekliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ın bugün yeni ürünlerle çeşitlenen kampanyası 13 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.

MediaMarkt, özel günlerde özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Milyonlarca çocuğun ve gencin okullara başlayacak olması nedeniyle okula dönüş kampanyalarını haftalar önce başlatan MediaMarkt, bu kampanyasını yeni ürünlerle ve fırsatlarla çeşitlendiriyor. Bugün başlayan ve pazar gününe dek sürecek kampanya ile hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de akıllı saat ve telefonlardan kulaklıklara ve hoparlörlere, dizüstü bilgisayarlardan aksesuarlara ve beyaz eşyalardan elektrikli küçük ev aletlerine kadar birçok yeni üründe indirim gerçekleştirilecek. MediaMarkt kampanya ile seçili ürünlerde hediye fırsatı da sunuyor.