MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" devam ediyor

"Şahane Cuma" kampanyasını başlatan MediaMarkt, kampanyasına yeni eklediği ürünlerle teknolojiseverlere yüzde 70'e varan indirimler sunmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, "Şahane Cuma" kampanyalarını geçen gün başlatmıştı. Farklı kategorilerden binlerce üründe indirimler gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, bugün de indirimli ürünlerine yüzde 70'e varan fırsatlarla yenilerini ekliyor.

Buna göre; Oppo A72 128GB Akıllı Telefon, Parlak Beyaz ve Uzay Moru renk alternatifleriyle 2 bin 899 TL'den satışa çıkacak. Kampanyaya eklenen diğer ürünler ise 749 TL'lik etiketi bulunan Huawei Watch Fit Stia-B09 akıllı saat ve 2 bin 699 TL'lik Elektrolux 9kg çamaşır makinesi olurken Samsung Galaxy A71 128GB akıllı telefon 3 bin 799 TL'ye, Bosch şarjlı el süpürgesi bin 899 TL'ye, Seagate Expansion 2 TB harici harddisk 399 TL'ye ve iPhone 11 64 GB 7 bin 199 TL'ye satışa sunulacak.

Cep telefonlarından tabletlere ve bilgisayarlara, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, bilgisayar bileşenlerinden oyun konsollarına kadar on binlerce üründe indirimler sunan MediaMarkt, "Şahane Cuma" kampanyasını 29 Kasım'a kadar sürdürecek.