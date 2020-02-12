MediaMarkt'ta Samsung Galaxy S20 serisi için ön siparişler başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'ta Samsung Galaxy S20 serisi için ön siparişler başladı - Son Dakika Ekonomi

MediaMarkt'ta Samsung Galaxy S20 serisi için ön siparişler başladı

6 saat önce

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung"un "yeni amiral gemileri" Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için ön siparişleri almaya başlıyor.

MediaMarkt'ta Samsung Galaxy S20 serisi için ön siparişler başladı, System.String[]

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung"un "yeni amiral gemileri" Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için ön siparişleri almaya başlıyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, daha gelişmiş ekrana ve kameralara sahip Samsung Galaxy S20 serisi MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de ön satışa sunulacak.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modellerinde 64 MP yüksek çözünürlüklü kamera, 3x hibrid optik zoom ve en fazla 30x süper çözünürlüklü yakınlaştırma bulunurken, Galaxy S20 Ultra modelinde ise 108 MP yüksek çözünürlüklü kamera, 10x hibrid optik zoom ve en fazla 100x süper çözünürlüklü yakınlaştırma yer alıyor.

Galaxy S20 ve Galaxy 20+ modellerinin RAM bellek boyutu ise 8 GB iken, S20 Ultra'da ise 12 GB RAM bulunuyor.

Samsung Galaxy serisinin dağıtımına 5 Mart'ta başlanacak.

Samsung'un son teknoloji akıllı telefonlarına sahip olmak için erkenden sipariş veren teknolojiseverler, Galaxy Buds+'a da ücretsiz sahip olma fırsatı yakalayacak. Samsung Galaxy S20 serisiyle birlikte tanıtılan Galaxy Buds+, önceki modeline göre daha uzun müzik ve video oynatma ve konuşma süresi sunuyor. Galaxy Buds+ hediye fırsatı, 5 Mart'a kadar sürecek ve stoklarla sınırlı olacak.

Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı
Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:15:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MediaMarkt'ta Samsung Galaxy S20 serisi için ön siparişler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]