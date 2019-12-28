MediaMarkt'tan 100 TL'ye varan hediye - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan 100 TL'ye varan hediye - Son Dakika Ekonomi

MediaMarkt'tan 100 TL'ye varan hediye

6 saat önce

MediaMarkt, World ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında 27- 31 Aralık'ta mediamarkt.com.tr'den tek seferde yapılacak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL, World Mobil katılımıyla da toplam 100 TL Worldpuan hediye ediyor.

MediaMarkt'tan 100 TL'ye varan hediye, System.String[]

MediaMarkt, World ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında 27- 31 Aralık'ta mediamarkt.com.tr'den tek seferde yapılacak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL, World Mobil katılımıyla da toplam 100 TL Worldpuan hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'ye sayılı günler kala sevdiklerine hediye almak isteyenler için çeşitli kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, geçen günlerde 1 Ocak tarihine kadar sürecek yılbaşı kampanyasını başlatmıştı.

Teknolojiseverler için binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunan MediaMarkt, World ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında yeni bir fırsat daha sunuyor.

Türkiye'de 26 Aralık'ta yılbaşı kampanyasını başlatan MediaMarkt, 1 Ocak tarihine kadar sürdüreceği kampanya kapsamında akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan, bilgisayarlara binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimleri, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.comtr'de teknolojiseverlere sunuyor.

MediaMarkt'ta yılbaşı kampanyasında indirimlere ek olarak seçili ürünlerde Paraf ile WorldCard'a özel peşin fiyatına 6 ile 12 taksit fırsatı da bulunuyor.

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü
Genoa, Sinan Gümüş'ü satış listesine koydu Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Ersun Yanal ile Comolli arasında yetki krizi olduğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
17:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor - Son Dakika Ekonomi
17:07 Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler - Son Dakika Ekonomi
16:40 Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Ekonomi
16:29 Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum - Son Dakika Ekonomi
16:03 GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yerli otomobil değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:39:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MediaMarkt'tan 100 TL'ye varan hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]