MediaMarkt'tan "3 Gün 3 Gece" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan '3 Gün 3 Gece' kampanyası - Son Dakika Ekonomi

MediaMarkt'tan "3 Gün 3 Gece" kampanyası

6 saat önce

MediaMarkt, dışarı çıkmadığımız ve her zamankinden daha fazla dijitalleştiğimiz bugünlerde mediamarkt.com.

MediaMarkt'tan

MediaMarkt, dışarı çıkmadığımız ve her zamankinden daha fazla dijitalleştiğimiz bugünlerde mediamarkt.com.tr'de ve mobil uygulamada bugün başlayan "3 Gün 3 Gece" kampanyasıyla farklı kategorilerden ürünleri, avantajlı fiyat ve taksit fırsatıyla birlikte tek tıkla teknolojiseverlerin evlerine gönderecek.

MediaMark'tan yapılan açıklamaya göre, Kampanyayla indirime giren ürünler, evde çalışan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olmasının yanı sıra teknolojiseverlere evde yapabilecekleri çokça aktivite fırsatı da veriyor. Bu bağlamda, görüntülü konuşma için akıllı telefonlar, hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar gibi akıllı televizyon ve taşınabilir hoparlörlerde de fırsatlar olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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