MediaMarkt'tan akıllı telefonlarda ÖTV artışı öncesi bayram fırsatı

MediaMarkt, akıllı telefonlarda yapılan ÖTV artışı öncesi teknolojiseverlere özel fırsatlar sağlarken, yasal taksit sınırına göre farklı fiyat aralıklarında önerilerde de bulunuyor.MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, ÖTV artışı sonrası yükselen telefon fiyatları, teknolojiseverlerin akıllı telefon tercihlerinde değişikliklere yol açtı.MediaMarkt, yasal kredi taksit sınırına göre tüketicilere akıllı telefon önerilerinde bulundu.MediaMarkt, avantajlı fiyatlarının yanı sıra 30 Mayıs'a kadar sürdüreceği "Koş Koş Günleri" kapsamında Apple iPhone 7 32 GB'yi 3 bin 299 liradan satışa çıkardı.Telefonlarını değiştirmek isteyen teknolojiseverlere iPhone keyfini yaşamaları için indirim imkanı sağlayan MediaMarkt, Android dünyasını yakından takip edenler içinse ekran içi parmak izi okuyucusu ve 6 GB'lık RAM'i ile kendi segmentinin önünde yer alan Samsung A50 akıllı telefonu indirimle sunuyor."Koş Koş Günleri" kapsamında Samsung A50 64 GB'nin satış fiyatı 2 bin 699 lira. Android dünyasının diğer bir yıldızı Huawei Mate 20 Lite 64 GB 2 bin 699 liradan, CASPER Via A3 64GB ise bin 899 liradan satılıyor.MediaMarkt'ta, Denizbank garantisiyle 12 aya varan faizsiz taksit fırsatı da sunuluyor."Koş Koş Günleri"nde indirimde bulunan bir diğer yıldız ürün ise Apple iPhone 8 Plus 64GB. Çift arka kameraya, retina HD ve 5,5 inç ekrana sahip iPhone 8 Plus 64 GB'nin satış fiyatı ise 5 bin 799 lira olarak açıklandı.