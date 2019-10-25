Son Dakika Haberleri: MediaMarkt'tan "çifte keyif" kampanyası
Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan 'çifte keyif' kampanyası

MediaMarkt'tan "çifte keyif" kampanyası

8 dakika önce

MediaMarkt, ekim ayında teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya başlattı.

MediaMarkt'tan

MediaMarkt, ekim ayında teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında cep telefonlarından televizyonlara, beyaz eşyadan bilgisayarlara birçok kategoride hediyeli ürünler ve fırsatlar sunuluyor.

25 Ekim'de başlayan Çifte Keyif kampanyası ülke genelindeki tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 29 Ekim'e kadar sürecek.

Kampanya kapsamında Samsung Galaxy A30s, JBL CLIP 3 kablosuz hoparlör hediyesiyle 2.399 TL'den satışa çıkarılıyor. Cep telefonlarına Denizbank kredisiyle faizsiz 12 aya varan taksit fırsatı sunuluyor.

Lenovo Ryzen 5 işlemcili dizüstü bilgisayar, Canon Pixma yazıcı, Targus çanta ve Microsoft fare hediyesiyle 3.999TL'den, Samsung 3A Plus 9kg çamaşır makinesi, Tefal ütü hediyesiyle 2.499 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca beyaz eşyalarda ve bilgisayarlarda Paraf ve Worldcard'a peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı mevcut.

Samsung, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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