MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel indirimler - Son Dakika
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MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel indirimler

02.04.2022 12:01
MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel indirimler

MediaMarkt CLUB, 4 Nisan'a kadar devam edecek kampanya ile üyelerine seçili ürünlerdeki sepetlerde 2 bin 500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt CLUB, 4 Nisan'a kadar devam edecek kampanya ile üyelerine seçili ürünlerdeki sepetlerde 2 bin 500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, yıl genelinde ve özel günlerde tüketicilere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya başlattı.

4 Nisan Pazartesi gününe dek sürecek kampanya kapsamında seçili ürünlerdeki sepetlerde 2 bin 500 TL'ye varan indirimler sunulacak.

MediaMarkt'ın mağazalarında, mobil uygulamasında ve mediamarkt.com.tr'de uygulayacağı kampanya kapsamında seçili ürünlerin yer aldığı sepetlerde, 5 bin TL ile 9 bin 999 TL arasındaki alışverişlere 250 TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasına 500 TL, 15 bin TL ile 24 bin 999 TL arasına 1.000 TL, 25 bin TL ve üzeri alışverişlere de 2 bin 500 TL indirim gerçekleştirilecek.

MediaMarkt'ın olduğu her yerde CLUB avantajlarını kullanabilen teknolojiseverler, bu sayede kendilerine özel indirimlerden ve hediye fırsatlarından da yararlanabiliyor.

Teknolojiseverler MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik'e tıklayarak üye olabiliyor.

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Türk Lirası, Pazartesi, 4 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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