Mediamarkt'tan Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya
11 dakika önce
MediaMarkt, Dünya Kadınlar Günü'ne özel başlattığı kampanya ile seçili ürünlerde yüzde 20 indirim uygulayacak.
MediaMarkt, Dünya Kadınlar Günü
'ne özel başlattığı kampanya ile seçili ürünlerde yüzde 20 indirim uygulayacak.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre MediaMarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'ne özel kampanya başlatıyor. Bugün ve yarın mediamarkt.com.tr'de de geçerli olacak kampanya boyunca tüm teknolojiseverler, seçili onlarca kişisel bakım ürünlerinden sepetlerinde yüzde 20 indirim fırsatıyla yararlanacak.
Dünya Kadınlar Günü
'ne özel başlatılan kampanya boyunca epilatörlerden saç kurutma makinelerine ve saç düzleştiricilerine kadar çeşit çeşit markada ve yüze yakın üründe, sepette yüzde 20 indirim uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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