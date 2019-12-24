MediaMarkt'tan "Hediye Bulucu" uygulaması - Son Dakika
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MediaMarkt'tan "Hediye Bulucu" uygulaması

6 saat önce

MediaMarkt, hayata geçirdiği "Hediye Bulucu" uygulamasıyla tüm teknolojiseverlerin hediye bulma telaşına son vermeyi planlıyor.

MediaMarkt'tan

MediaMarkt, hayata geçirdiği "Hediye Bulucu" uygulamasıyla tüm teknolojiseverlerin hediye bulma telaşına son vermeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyadan bilgisayarlara, hoparlörlere ve aksesuarlara kadar ürün yelpazesinde yüz binlerce alternatif bulunduran MediaMarkt, mediamarkt.com.tr'de hizmet verdiği "Hediye Bulucu" ile teknolojiseverlere 9 farklı kategoriden hediye sunuyor.

Buna göre, maceraperestlerin, aksesuarsız yapamayanların, gamer'ların, müzikseverlerin, dizi ve film sevenlerin, hamaratların, teknolojiseverlerin, sporcuların ve bakımına düşkünlerin en çok tercih ettiği hediyeler, bu uygulamayla tüketicilere sunuluyor.

"Hediye Bulucu" sayfasında bu kategorilere ek olarak en popüler, el yapımı, sevgiliye, kişiye özel, kadınlara ve erkeklere göre hediye ipuçları da bulunuyor.

Yılbaşına sayılı günler kala MediaMarkt, bu uygulamayla büyük umutlarla beklenen yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi "Hediye Bulucu"yu kullanmaya davet ediyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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