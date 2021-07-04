MediaMarkt'tan klima alacaklara ipuçları

MediaMarkt, ideal klima seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları derledi.

MediaMarkt açıklamasına göre, klima satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı odanın büyüklüğü oluşturuyor. Ayrıca, odanın güney ya da kuzey cephesine bakıp bakmadığı da alınacak klimanın gücünü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Klimalar genel olarak duvar tipi, salon tipi ve mobil klima olarak üçe ayrılıyor. Kullanılacak alanın uygunluğuna ve ihtiyaca göre seçim yapmak önem taşıyor. Örneğin, duvar tipi klimalar, gerek soğutma gerek ısıtma açısından en yaygın kullanılan klima tipi ancak kimi yerlerde dış ünite kullanılamadığı için mobil klima tercih ediliyor. Salon tipi klimalar ise yüksek kapasitesi ve elektrik bağlantıları nedeniyle çoğunlukla iş yerleri, fabrikalar, hastaneler ve ibadethaneler gibi yerlerde kullanılıyor. Mobil klimalar ise dış ünite bulundurmaması ve portatif olarak da kullanılabilmesi nedeniyle ihtiyaçla doğru orantılı olarak ön plana çıkabiliyor.

Klimanın sahip olduğu enerji tasarrufu sınıfı ve modlar da diğer dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Enerji sınıfına göre daha az ya da fazla enerji tüketen klimalar arasından ihtiyaca uygununu seçmek önem taşıyor. Klimalar en tasarruflulara göre A+++, A++, A+, A olarak 4 enerji sınıfına ayrılıyor. Enerji sınıfının yanı sıra inverter özelliğine sahip olması ortamın istenen sıcaklık seviyesine geldiğinde düşük enerji seviyesiyle çalışmasını sağlıyor.

Klimanın kullanılacağı ortamla uyumlu, BTU olarak ifade edilen uygun kapasiteye karar verilmesi gerekiyor. Bir klimanın bir saatte ortamdan aldığı ya da ortama verdiği enerji miktarını ifade eden BTU hesaplanırken klimanın kullanıldığı şehir, bulunduğu konumun metrekaresi, cephesi ve ortamdaki ısı kaynakları önem detaylar arasında yer alıyor. Klimanın bulunacağı odaya göre yüksek ya da düşük BTU seçimi enerji tüketimini etkileyen noktaların başında geliyor. Eğer ihtiyacın üzerinde BTU seçildiyse ortam beklenenden fazla soğuyup ısınırken, ihtiyacın altında seçilen bir BTU ise ortamın istenen seviyede soğuması ya da ısınmasını güçleştirebiliyor.

"Yetkili servise temizletin"

MediaMarkt'ta yer alan tüm klimaların 2 ila 5 yıl arasında garantileri bulunuyor. Markaların servis ağı bulundurması yasal zorunluluk olmakla birlikte yaygın servis ağına sahip markaların tercih edilmesi, sezonda montaj hizmetinin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.

Satın alımdan sonra kurulum ve montaj da bir diğer önemli konu olarak öne çıkıyor. MediaMarkt bünyesinde satılan tüm klimaların ücretsiz kurulum ve montaj hizmeti bulunuyor. Bunun için montajın yapılacağı yerde elektrik tesisatının hazır olması, ürün paketinden çıkan kablo ve borunun ölçüsüne uyumlu olması gibi koşullar her firmada yer alıyor.

MediaMarkt'ta klima fiyatları modeli, markası, BTU değerlerine göre değişim göstermekle birlikte 3 bin 500 ila 18 bin TL arasında değişiyor.

Klima temizliği ise en çok tartışılan konuların başında bulunuyor. Belirli aralıklarla bakım yapılması gereken klimalarla ilgili online mecralarda yayınlanan videolar üzerine kişilerin, temizliği kendileri yapsa da cihazın arızalanması, garanti kapsamından çıkması ya da kullanılan kimyasallar nedeniyle sağlığı da riske edebileceği için bu işi yetkili servise yaptırmasının en doğru yöntem olduğu belirtildi.