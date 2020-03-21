MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması - Son Dakika Ekonomi

MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması

6 saat önce

MediaMarkt, yaptığı duyuruda ülke genelinde hizmet verilen tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı alındığını bildirdi.

MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması, System.String[]

MediaMarkt, yaptığı duyuruda ülke genelinde hizmet verilen tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı alındığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisine alan ve COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüs sonrası MediaMarkt olarak ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık.


Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam.


Hepimizin çok tedbirli olması gereken bu günlerde siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.


Geçici bir süre için geçerli olacak bu durum içerisinde gösterdiğiniz anlayışınız için teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Türkiye, 22 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:26 Kaynak: İHA

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