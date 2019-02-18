Mediamarkt'tan Nostaljik Oyunseverlere Özel İndirim

MediaMarkt, nostalji severlere yönelik özel indirimler gerçekleştirecek.

MediaMarkt, nostalji severlere yönelik özel indirimler gerçekleştirecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 22 Şubat tarihine kadar sürecek "Stokları Eritiyoruz, Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında nostalji severlere yönelik indirimler düzenleyecek.



90'lı yılların oyun dünyasına adını altın harflerle kazıyan ilk PlayStation'ın retro üretimi PlayStation Classic, bir hafta boyunca sürecek kampanya kapsamında nostalji severler için özel bir indirimle 800 lira yerine 399 liradan satılacak.

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