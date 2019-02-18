Son Dakika Haberleri: Mediamarkt'tan Nostaljik Oyunseverlere Özel İndirim

Mediamarkt'tan Nostaljik Oyunseverlere Özel İndirim

50 dakika önce

MediaMarkt, nostalji severlere yönelik özel indirimler gerçekleştirecek.

Mediamarkt'tan Nostaljik Oyunseverlere Özel İndirim, System.String[]
MediaMarkt, nostalji severlere yönelik özel indirimler gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 22 Şubat tarihine kadar sürecek "Stokları Eritiyoruz, Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında nostalji severlere yönelik indirimler düzenleyecek.

90'lı yılların oyun dünyasına adını altın harflerle kazıyan ilk PlayStation'ın retro üretimi PlayStation Classic, bir hafta boyunca sürecek kampanya kapsamında nostalji severler için özel bir indirimle 800 lira yerine 399 liradan satılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mediamarkt'tan Nostaljik Oyunseverlere Özel İndirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]