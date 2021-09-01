MediaMarkt'tan öğrenciler için kampanya

MediaMarkt, yeni kampanyasıyla tablet, bilgisayar veya akıllı telefon gibi ürünlerin yanı sıra yeni eve taşınacak öğrenciler için beyaz eşya kategorisinde de indirimler sunuyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, ilkokullardan liselere ve üniversitelere kadar okulların açılış tarihlerinin yaklaşmasıyla hem öğrencileri hem de ebeveynleri okul alışverişi heyecanı sardı.

MediaMarkt, okulların açılmasına kısa bir süre kala "Duydunuz Zilin Sesini! Dersimiz: MediaMarkt" adını verdiği kampanyasıyla tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. MediaMarkt, sadece bilgisayar, akıllı telefon veya bu ürünlerin aksesuarlarında değil, aynı zamanda buzdolabı, beyaz eşya veya televizyon gibi ürünlerde de indirimler gerçekleştirerek şehir değiştiren veya yeni eve çıkan öğrencilerin de ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyor. İlerleyen günlerde yeni ürünlerle çeşitlenecek MediaMarkt'ın kampanyası, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak.

Kampanya kapsamında beyaz eşya kategorisinde bulunan ürünlerin fiyatı 1.749 TL'den, dizüstü bilgisayarlar 3 bin 999 TL'den, tabletler 1.499 TL'den, akıllı telefonlar 3 bin 499 TL'den, televizyonlar 1.499 TL'den ve aksesuarlar ise 39 TL'den başlıyor.