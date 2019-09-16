Son Dakika Haberleri: MediaMarkt'tan online alışverişlerde yeni ödeme yöntemi
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MediaMarkt'tan online alışverişlerde yeni ödeme yöntemi

1 saat önce

MediaMarkt, "mediamartk.com.tr" üzerinden yapılacak online alışverişlere yeni bir ödeme yöntemi daha eklediMediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, mağazada ödeme hizmeti ile tüketiciler internet üzerinden aldıkları ürünlerinin ödemelerini ürünü mağazadan teslim alırken nakit, banka veya kredi...

MediaMarkt'tan online alışverişlerde yeni ödeme yöntemi, System.String[]

MediaMarkt, "mediamartk.com.tr" üzerinden yapılacak online alışverişlere yeni bir ödeme yöntemi daha ekledi

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, mağazada ödeme hizmeti ile tüketiciler internet üzerinden aldıkları ürünlerinin ödemelerini ürünü mağazadan teslim alırken nakit, banka veya kredi kartı ve MediaMarkt Hediye Kartı ile gerçekleştirebiliyor.

Mağazada Ödeme hizmeti ile tüketiciler "mediamarkt.com.tr" üzerinden aldıkları ürünlerinin ödemelerini ürünü mağazadan teslim alırken nakit, banka veya kredi kartı ve MediaMarkt Hediye Kartı ile gerçekleştirebiliyor.

Sipariş verildikten 1 saat sonra mağazadaki internet satış noktasından ürün teslim alırken mağazada ödeme hizmetini kullanabiliyor. Mağazada Ödeme hizmeti ile alışveriş yapıldıktan sonra 24 saat içinde mağazada ödeme yapılması gerekiyor.

MediaMarkt'ın mağazada ödeme hizmeti, banka veya kredi kartı kullanmayan tüketicilerin de online alışveriş yapmasına olanak veriyor. Mağazadan teslimat hizmeti ile birlikte kullanılan hizmet, ürünün teslim alınmadan mağaza da incelenmesini de sağlıyor.

Mağazada ödeme hizmeti, kredi kartı bilgilerini online ortamda paylaşmak istemeyen ve kredi veya banka kartı kullanmayan tüketicilere, mağazadan teslimat hizmetini ise kargo ücreti vermek istemeyen tüketicilere yeni bir imkan sunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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