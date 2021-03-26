MediaMarkt'tan "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası - Son Dakika

MediaMarkt'tan "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası

26.03.2021 11:45
MediaMarkt'tan

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden bilgisayar ve aksesuarlara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştiren MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası başlattı.

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden bilgisayar ve aksesuarlara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştiren MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverlere indirimin yanı sıra seçili ürünlerde taksit fırsatı da sunan kampanya 31 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yılın neredeyse tamamında teknolojiseverlere özel gerçekleştirdiği kampanyalarla iddialı fırsatlar sunan MediaMarkt, 26-31 Mart'ta geçerli olacak ve birçok kategoriyi kapsayan "Sepet Dolusu Fırsatlar" kampanyasını hayata geçirdi.

iPhone'larda faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı

MediaMarkt Türkiye'nin kampanyasında indirimli birçok ürün dikkati çekerken Apple iPhone'larda DenizBank ile faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da bulunuyor. Kampanya iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max gibi modellerin yanı sıra iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone SE modellerinde de geçerli olacak.

Kampanyada Apple ürünleri arasında iPhone 12'ye 64 GB özel indirim de uygulanacakken ürün 10 bin 499 TL'den satılacak. Bu cihazların yanı sıra Huawei Y6 2019 32GB 1.849 TL'den ve REALME 6i 128GB ise 2 bin 799 TL'den satılacak.

Spor yaparken, toplantıdayken veya müzik dinlerken en iyi ekipmanlara sahip olmak isteyenler için Sepet Dolusu Fırsatlar kampanyasında birçok ürün alternatifi bulunuyor.

Kablolu, kablosuz veya kulak içi kulaklıklarda indirim gerçekleştiren MediaMarkt'ın kampanyasında Sennheiser ve JBL marka kulaklıklar bulunuyor. Bu ürünler arasında Sennheiser markalı CX SPORT BT, CX 350 BT, CX 300S, HD 300, HD 350 BT, PXC 550-II, Momentum 3 ve Momentum True Wireless 2 ANC kulaklıkların yanı sıra JBL Tune 215TWS Gerçek Kulak İçi Kablosuz Kulaklık da dikkati çekiyor.

Küçük ev aletlerinde büyük fırsatlar

Özellikle pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin artmasıyla en çok tercih edilen ürünlerden olan küçük ev aletleri de kampanyada indirime giriyor. MediaMarkt Türkiye bu kategoride Arzum, Altus ve Karaca markalı çay makinelerinden Tefal, Arzum ve Philips markalı buharlı ütülere, Arzum buharlı düzleştirici, blender ve multi blender setten midi fırına ve Sinbo katı meyve sıkacağına kadar birçok üründe indirim gerçekleştiriyor. İndirimli ürünlerin fiyatları 169 TL ile 749 TL arasında değişiyor.

MediaMarkt "Sepet Dolusu Fırsatlar" kampanyasında bilgisayar almak isteyen tüketicilere de seçili Casper, Lenovo ve Acer markalı ürünlerde indirim sunuyor.

Türk Lirası, Türkiye, 31 Mart, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan 'Sepet Dolu Fırsatlar' kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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