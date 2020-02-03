MediaMarkt'tan Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel MediaMarkt'tan Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika

MediaMarkt'tan Sevgililer Günü kampanyası

6 saat önce

MediaMarkt Türkiye, Sevgililer Günü kampanyasını 8 Şubat'ta başlatacak.

MediaMarkt'tan Sevgililer Günü kampanyası, System.String[]

MediaMarkt Türkiye, Sevgililer Günü kampanyasını 8 Şubat'ta başlatacak.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli sürpriz indirimlerin gerçekleşeceği kampanya, 14 Şubat'a kadar devam edecek.

MediaMarkt, gerçekleştirdiği indirimlere ek olarak hala hangi hediyeyi alacağına karar veremeyenler için "Hediye Bulucu" uygulamasını da 14 Şubat'a özel tekrar başlatıyor.

"Hediye Bulucu"; seçenekleri arasında bulunan "Son Teknoloji Sever", "Ev Kuşu", "Oyuncu", "Müzik Sever", "Jön Gibi Adam" ve "Dünya Güzeli" kategorileriyle eşine hediye almak isteyenler için sevgililerine özel hediyeler sunuyor.

Sevgililer Günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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