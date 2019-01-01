Son Dakika Haberleri: Mediamarkt'tan Yılbaşı Biletlerine İkramiye Çıkmayanlara İndirim

Mediamarkt'tan Yılbaşı Biletlerine İkramiye Çıkmayanlara İndirim

52 dakika önce

MediaMarkt, yılbaşı biletlerine ikramiye çıkmayanlara 70 TL'ye varan indirim sağlıyor.

Mediamarkt'tan Yılbaşı Biletlerine İkramiye Çıkmayanlara İndirim, System.String[]
MediaMarkt, yılbaşı biletlerine ikramiye çıkmayanlara 70 TL'ye varan indirim sağlıyor.

MediaMarkt'in açıklamasına göre, şirket, 2019'u özel indirimlerle karşılıyor. Yeni yılın getirdiği en büyük heyecanlarından biri yılbaşı çekilişleri olurken MediaMarkt, biletine amorti veya ikramiye çıkmayanlara özel indirimler sağlayacak.

Yılbaşı sonrasında, biletlerini MediaMarkt mağazalarına getiren tüketiciler çeyrek, yarım veya tam bilet fark etmeksizin, 250 TL ve üzeri harcamalar için 17,5 TL, 750 TL için 35 TL, bin 500 TL içinse 70 TL indirim kazanabilecek. Harcamalarda tek bilet üzerinden uygulanacak indirimler; 1-6 Ocak tarihlerinde ve MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Yılbaşı, Ekonomi
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