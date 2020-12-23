MediaMarkt'tan yılbaşı indirimi

2021 yılına sayılı günler kala sevdiklerine veya kendisine hediye almak isteyen teknolojiseverler için MediaMarkt Türkiye'nin indirimleri başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk etabı 25 Aralık tarihine kadar sürecek indirimler kapsamında MediaMarkt hem mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de akıllı telefonlardan elektrikli ev aletlerine, taşınabilir hoparlörlerden akıllı saatlere ve kulaklıklara kadar 100'e yakın üründe yeni yıl indirimleri sunuyor.

MediaMarkt, yeni yıla sayılı günler kala hediye alarak sevdiklerini sevindirmek veya 2021'e yepyeni elektronik cihazlarla girmek isteyenlere özel olarak yılbaşı kampanyasını başlattı.

Birçok kategoriden 100'e yakın üründe indirim gerçekleştiren MediaMarkt'in yılbaşı kampanyasında farklı fiyat aralıklarında çok çeşitli hediye alternatifleri bulunuyor. Bu ürünler arasında dikkat çekenler ise akıllı telefonlar, filtre kahve makineleri, hard diskler ve mouse'lar oldu.

MediaMarkt Türkiye, dileyen teknolojiseverlere özel taksit ve kredi fırsatı sunarken hangi hediyeyi seçeceğine karar veremeyenlere mediamarkt.com.tr'de burçlara göre Hediye Rehberi de bulunuyor.