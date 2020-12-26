MediaMarkt'tan Yılbaşına özel fırsatlar - Son Dakika

MediaMarkt'tan Yılbaşına özel fırsatlar

26.12.2020 15:17
MediaMarkt'tan Yılbaşına özel fırsatlar, System.String[]

MediaMarkt Türkiye, 2021'e sayılı günler kala sevdiklerine henüz hediye almamış teknolojiseverler için yılbaşı fırsatlarını, kampanyasına eklediği yeni ürünlerle devam ettiriyor.

MediaMarkt Türkiye, 2021'e sayılı günler kala sevdiklerine henüz hediye almamış teknolojiseverler için yılbaşı fırsatlarını, kampanyasına eklediği yeni ürünlerle devam ettiriyor.

MediaMarkt Türkiye açıklamasına göre, hem MediaMarkt mağazalarIında hem de mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak kampanya kapsamında akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan aksesuarlara, kahve ve çay makinelerinden elektrikli süpürgelere kadar yüzlerce üründe büyük indirimler gerçekleştiriliyor.

MediaMarkt, sevdiğine akıllı telefon hediye ederek onu hem en yeni teknolojilerle tanıştırmak hem de eğitimden işe veya eğlenceye kadar farklı konularda güncel tutmak isteyenlere çeşitli fiyat aralıklarında alternatifler sunuyor.

Evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz bugünlerde bu vakti en eğlenceli ve pratik şekilde değerlendirmek isteyen teknolojiseverler için MediaMarkt, elektrikli ev aletlerinde de önemli fırsatlar sunuyor.

Sabahların vazgeçilmezi, sohbetlerinse en güzel eşlikçileri olan kahve ve çay makinelerinde geniş bir ürün yelpazesi bulunduran MediaMarkt; otomatik kapanmalı, farklı fincan kapasiteli, dokunmatik ekranlı veya 20'ye yakın tarif bilen özelliklerle çeşitli ürünler sunuyor.

Özellikle evden eğitim ile birlikte hayatımızda daha fazla yer eden tabletler ve bilgisayarlar da MediaMarkt'ın teknolojiseverlere indirimlerle sunduğu ürün kategorileri arasında yer alıyor. Yeni bir yıla yepyeni bir tabletle başlamak ve derslerini son teknolojiyle takip etmek isteyenler veya bunu sevdiklerine hediye etmek isteyenler için MediaMarkt'ta çok geniş bir fiyat aralığında ürünler bulunuyor.

Evden eğitimin yanı sıra hem oyuncuların vazgeçilmezlerinden olan hem de iş hayatını yeni bir bilgisayarla renklendirmek isteyenlere özel laptoplarda da avantajlı ürünler bulunuyor. MediaMarkt Türkiye'de öğrenciler, evden çalışanlar, oyuncular veya tasarımcılar için farklı özelliklere sahip bilgisayarlar bulunuyor.

Bahar temizliğine daha uzun bir süre olsa da 2021 yılında tertemiz bir gelecek hayal eden teknolojiseverlere MediaMarkt hem kablolu hem de kablosuz sunduğu elektrikli süpürge seçenekleriyle kolaylık sağlıyor. Evlerin en temel ürünlerinden olan elektrikli süpürgeler için çok fazla ürün alternatifi bulunurken tüketicilere farklı markalardan toz torbalı ve torbasız alternatifler de sunuluyor.

Hediye olarak saat almak, onlarca yıldır süregelen klasik ve kaliteli bir davranış. Fakat bu özel ürün, son yıllarda yerini akıllı saatlere bırakmış olabilir. Bugün akıllı saatler arasında mesaj atmayı ve arama yapmayı sağlayan, spor yaparken ki performansı veya uyku kalitesini ölçmeye yarayan, haritada konum gösteren, kalp atış hızını veya kandaki oksijen düzeyini ölçen modeller dahi bulunuyor. Akıllı bileklikler de bu kategoriye dahil edildiğinde teknolojiseverlerin önünde çok geniş bir aralıkta ürün seçenekleri mevcut.

Herkesin kendi kuaförü olduğu bugünlerde yılbaşında indirime giren kişisel bakım ürünleri kategorisinde ise saç kurutma makinelerinden düzleştiricilere, saç ve bıyık kesme cihazlarından basküllere ve epilasyon cihazlarına kadar birçok üründe önemli indirimler sunuluyor.

Kış ve yılbaşı denince akla gelen ilk resmin içinde bir şömine bulunuyor. MediaMarkt, teknolojiseverlere şömine sunmasa da kampanyasında bulundurduğu büyük ekranlı televizyonlarla tüketicilere bu klasik anı, evlerinde de canlandırma imkanı sağlıyor. MediaMarkt Türkiye dileyen teknolojiseverlere özel taksit ve kredi fırsatı sunarken hangi hediyeyi seçeceğine karar veremeyenlere mediamarkt.com.tr'de burçlara göre Hediye Rehberi de bulunuyor.

Türkiye, Şömine, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Yılbaşına özel fırsatlar - Son Dakika Ekonomi


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