MediaMarkt'te "ısıtıcı ürünler" arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniye - Son Dakika
Son Dakika Güncel MediaMarkt'te 'ısıtıcı ürünler' arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniye - Son Dakika

MediaMarkt'te "ısıtıcı ürünler" arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniye

15 dakika önce

MediaMarkt, elektrikli battaniyelerden karın ve sırt pedlerine, ısıtmalı boyunluklardan pelerinlere ve ısıtmalı ayak masaj setlerine kadar ihtiyaca ve istenilen bölgeye özel ürün alternatifler sunuyor.

MediaMarkt'te

MediaMarkt, elektrikli battaniyelerden karın ve sırt pedlerine, ısıtmalı boyunluklardan pelerinlere ve ısıtmalı ayak masaj setlerine kadar ihtiyaca ve istenilen bölgeye özel ürün alternatifler sunuyor.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, soğuk havaların iyice etkisini gösterdiği bugünlerde tüketicileri soğuklardan koruyacak ürünler sunuyor. Bu ürünler arasında ise elektrikli battaniyelerden karın ve sırt pedlerine, ısıtmalı boyunluklardan pelerinlere ve ısıtmalı ayak masaj setlerine kadar ihtiyaca ve istenilen bölgeye özel ürün alternatifleri bulunuyor.

MediaMarkt'ın hem mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de satışa sunduğu "ısıtıcı ürünler" arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniyeler olurken, bu ürünlerde fiyat ve ebat yelpazesi de sunuluyor.

MediaMarkt'ın diğer ısıtıcı ürün alternatifleri arasında bölgesel ısıtma sağlayan ve masaj yapan ürünler de bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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