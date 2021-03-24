MediaMarkt Tekirdağ'da ikinci mağazasını yarın açacak - Son Dakika

MediaMarkt Tekirdağ'da ikinci mağazasını yarın açacak

24.03.2021 11:37
MediaMarkt Tekirdağ'da ikinci mağazasını yarın açacak, System.String[]

MediaMarkt, Çorlu'dan sonra Tekirdağ'daki ikinci mağazasını yarın Tekira AVM'de açacak.

MediaMarkt, Çorlu'dan sonra Tekirdağ'daki ikinci mağazasını yarın Tekira AVM'de açacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Türkiye'deki mağaza sayısını artırmaya devam ediyor.

Marka, Çorlu'dan sonra Tekirdağ'daki ikinci mağazasını yarın Tekira AVM'de açacak. 30'dan fazla kişiye istihdam yaratacak mağaza, on binlerce ürüne ev sahipliği yapacak.

Açılışta Tekirdağlılara özel indirimler de sunulacak. Söz konusu indirimler arasında akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, kahve-çay makinelerinden tost makinelerine, ütüden fırına, televizyonlardan süpürgelere, kulaklıklardan hoparlörlere ve daha birçok ürün kategorisi bulunuyor.

İndirimdeki bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

"Televizyonlar: Philips 50PUS7805 Ambilight Smart 4K Ultra HD LED TV 4 bin 299 TL, Samsung 55TU8000 Smart 4K Ultra HD LED TV 5 bin 199 TL, LG 65UN73006LA.APDZ Smart 4K Ultra HD LED TV 6 bin 899 TL.

Mutfak-ev gereçleri: Karaca Hatır Hüp Türk kahve makinesi 249 TL, Philips HD7301 Çay Ustası çay makinesi 249 TL, Bosch TKA6A043 filtre kahve makinesi 399 TL, Arzum Multi blender set 249 TL, Korkmaz A 488 Oveny midi fırın 499 TL, Arzum AR2007 Sultane ızgara ve tost makinesi 199 TL, Philips Perfectcare Compact Essential GC6833/30 buhar kazanlı ütü 799 TL, Arzum AR 684 Olivya buharlı ütü 99 TL, Philips Stylecare BHH880/00 saç düzleştirici 349 TL, Philips BRE245/05 epilasyon cihazı 149 TL, Philips S1223/41 tıraş makinesi 149 TL.

Akıllı telefonlar ve aksesuarlar: Apple iPhone 11 64GB 7 bin 199 TL, Samsung GALAXY A51 128 GB 2 bin 999 TL, OPPO RENO 4 128 GB 3 bin 499 TL, Samsung GALAXY NOTE 10 LITE 128GB 3 bin 999 TL, Sony WH.CH510 BT kulaklık 279 TL, JBL GO 3 kablosuz hoparlör 329 TL, Philips 10.000 mAh taşınabilir şarj cihazı 49 TL, Philips TAT2205 TWS kulaklık 299 TL, Samsung Galaxy Buds Live kulaklık 899 TL, Samsung Galaxy Watch3 45MM akıllı saat 1.999 TL, Philips Elements harici hard disk 299 TL, Logitech MK 220 Klavye&mouse set 139 TL, TP LINK Archer RE200 menzil genişletici 169 TL, HP SMART TANK 515 yazıcı 1.299 TL.

Tablet ve bilgisayarlar: Samsung Galaxy TAB A T290 tablet 899 TL, Acer A514 53 dizüstü bilgisayar 3 bin 699 TL, Lenovo 81N30048TX/IPS145 dizüstü bilgisayar 2 bin 699 TL.

Beyaz eşya ve süpürgeler: Altus AL365N buzdolabı 2 bin 499 TL, Vestel CM5608 çamaşır makinesi 1.299 TL, Philips FC9331/07 toz torbasız süpürge 899 TL ve MI Robot Vacuum Mop Pro White robot süpürge 2 bin 799 TL."

Türk Lirası, Tekirdağ, Philips, Çorlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt Tekirdağ'da ikinci mağazasını yarın açacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi 31 Mart seçimlerine damga vuran Ali İhsan Yavuz, AK Parti kongresinde ortaya çıktı 31 Mart seçimlerine damga vuran Ali İhsan Yavuz, AK Parti kongresinde ortaya çıktı Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi         
10:52
Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar         
10:50
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Sahibinin yenilemeye izin vermediği 230 yıllık Ermeni Kilisesi madde bağımlılarının meskeni oldu Sahibinin yenilemeye izin vermediği 230 yıllık Ermeni Kilisesi madde bağımlılarının meskeni oldu         
10:28
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı         
08:54
Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı         
06:32
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 11:48:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MediaMarkt Tekirdağ'da ikinci mağazasını yarın açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei