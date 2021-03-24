MediaMarkt Tekirdağ'da ikinci mağazasını yarın açacak

MediaMarkt, Çorlu'dan sonra Tekirdağ'daki ikinci mağazasını yarın Tekira AVM'de açacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Türkiye'deki mağaza sayısını artırmaya devam ediyor.

Marka, Çorlu'dan sonra Tekirdağ'daki ikinci mağazasını yarın Tekira AVM'de açacak. 30'dan fazla kişiye istihdam yaratacak mağaza, on binlerce ürüne ev sahipliği yapacak.

Açılışta Tekirdağlılara özel indirimler de sunulacak. Söz konusu indirimler arasında akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, kahve-çay makinelerinden tost makinelerine, ütüden fırına, televizyonlardan süpürgelere, kulaklıklardan hoparlörlere ve daha birçok ürün kategorisi bulunuyor.

İndirimdeki bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

"Televizyonlar: Philips 50PUS7805 Ambilight Smart 4K Ultra HD LED TV 4 bin 299 TL, Samsung 55TU8000 Smart 4K Ultra HD LED TV 5 bin 199 TL, LG 65UN73006LA.APDZ Smart 4K Ultra HD LED TV 6 bin 899 TL.

Mutfak-ev gereçleri: Karaca Hatır Hüp Türk kahve makinesi 249 TL, Philips HD7301 Çay Ustası çay makinesi 249 TL, Bosch TKA6A043 filtre kahve makinesi 399 TL, Arzum Multi blender set 249 TL, Korkmaz A 488 Oveny midi fırın 499 TL, Arzum AR2007 Sultane ızgara ve tost makinesi 199 TL, Philips Perfectcare Compact Essential GC6833/30 buhar kazanlı ütü 799 TL, Arzum AR 684 Olivya buharlı ütü 99 TL, Philips Stylecare BHH880/00 saç düzleştirici 349 TL, Philips BRE245/05 epilasyon cihazı 149 TL, Philips S1223/41 tıraş makinesi 149 TL.

Akıllı telefonlar ve aksesuarlar: Apple iPhone 11 64GB 7 bin 199 TL, Samsung GALAXY A51 128 GB 2 bin 999 TL, OPPO RENO 4 128 GB 3 bin 499 TL, Samsung GALAXY NOTE 10 LITE 128GB 3 bin 999 TL, Sony WH.CH510 BT kulaklık 279 TL, JBL GO 3 kablosuz hoparlör 329 TL, Philips 10.000 mAh taşınabilir şarj cihazı 49 TL, Philips TAT2205 TWS kulaklık 299 TL, Samsung Galaxy Buds Live kulaklık 899 TL, Samsung Galaxy Watch3 45MM akıllı saat 1.999 TL, Philips Elements harici hard disk 299 TL, Logitech MK 220 Klavye&mouse set 139 TL, TP LINK Archer RE200 menzil genişletici 169 TL, HP SMART TANK 515 yazıcı 1.299 TL.

Tablet ve bilgisayarlar: Samsung Galaxy TAB A T290 tablet 899 TL, Acer A514 53 dizüstü bilgisayar 3 bin 699 TL, Lenovo 81N30048TX/IPS145 dizüstü bilgisayar 2 bin 699 TL.

Beyaz eşya ve süpürgeler: Altus AL365N buzdolabı 2 bin 499 TL, Vestel CM5608 çamaşır makinesi 1.299 TL, Philips FC9331/07 toz torbasız süpürge 899 TL ve MI Robot Vacuum Mop Pro White robot süpürge 2 bin 799 TL."