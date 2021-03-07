MediaMarkt Türkiye'den 50 kadına eğitim desteği - Son Dakika

MediaMarkt Türkiye'den 50 kadına eğitim desteği

07.03.2021 14:53
MediaMarkt Türkiye'den 50 kadına eğitim desteği, System.String[]

MediaMarkt Türkiye, YenidenBiz Derneği ile iş birliği kapsamında işe ara veren 50 kadına iş hayatına geri dönmeleri amacıyla eğitim desteği verecek.

MediaMarkt Türkiye, YenidenBiz Derneği ile iş birliği kapsamında işe ara veren 50 kadına iş hayatına geri dönmeleri amacıyla eğitim desteği verecek.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, faaliyet gösterdiği sektörde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik "Kadının Hikayesi, Yarının Hikayesi" projesinin ardından yeni bir iş birliğini hayata geçirdi.

Genel müdürlüğündeki kadın-erkek oranını neredeyse eşitleyen, aldığı iş başvurularında ise kadınlardan daha fazla talep gören şirket, kadın istihdamına katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren YenidenBiz Derneği'nin destekçisi oldu.

MediaMarkt Türkiye, bu kapsamda YenidenBiz Derneği aracılığıyla bir yandan maddi yardımda bulunacak bir yandan da 50 kadına eğitim desteği verecek.

"Çeşitliliği bir kültüre dönüştürmeyi planladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, elektronik perakendeciliği alanında kadın-erkek çalışan sayısı farkının yüksek olduğunu belirterek, "MediaMarkt Türkiye olarak sektörümüzdeki bu gerçeği değiştirmek amacıyla ilk olarak kadın çalışanlarımızın kariyerlerinde ne gibi zorluklar yaşadığını öğrenmek istedik ve 9 farklı şehirden farklı kademelerdeki mağaza çalışanlarıyla odak grup kurduk. Ardından bulgularımız doğrultusunda 'Kadının Hikayesi, Yarının Hikayesi' çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Kadınlar için tercih edilen bir iş yeri olmayı, kadın çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve çeşitliliği bir kültüre dönüştürmeyi planladıklarını kaydeden Namruk, kadın mentorlardan ve bölge direktörlerinden oluşan ekipleriyle de Kadın Mentorlar Programı'nı başlattıklarını bildirdi.

Bu başarıya rağmen kadın çalışan sayısını daha da artırmak istediklerini aktaran Namruk, "Şimdi de kadın istihdamını artırmaya yönelik ülke genelinde önemli çalışmalar yürüten YenidenBiz Derneği'ne destek olarak bu vizyonumuzu genele yaymayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt Türkiye'den 50 kadına eğitim desteği - Son Dakika Ekonomi


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