MediaMarkt Türkiye'den

MediaMarkt, teknolojiseverlere sunduğu "Şahane Cuma" indirimleri sonrası farklı kategorilerde çeşitli rekorlar kırdı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" kampanyaları sonucu online satış kanalı mediamarkt.com.tr'de gerçek zamanlı trafikte 10 katı artış yaşadı ve tüm zamanların en yüksek aylık online trafiğini elde etti. Ayrıca, MediaMarkt Türkiye'yi "Şahane Cuma" gecesinde milyonlarca kişi ziyaret etti.

MediaMarkt Türkiye, elde ettiği online trafiğinin yanı sıra aynı zamanda en yüksek günlük satış rekoruna da erişti. Böylece aylık satış rekorunu da kırmış oldu. Pek çok üründe oldukça yüksek indirim oranları belirleyen MediaMarkt, hem Türkiye genelindeki tüm mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr ile tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.



"En çok ilgi çeken ürünler aksesuarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri gözetilerek düzenlenen kampanya fiyatlarının beklenenin de üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, "Perşembe gecesi Metropol İstanbul AVM mağazamızda başlattığımız kampanya ile Şahane Cuma tarihimizin en yüksek günlük satış rekoruna ulaştık ve aynı zamanda aylık satış rekorumuzu kırdık." ifadesini kullandı.

"Şahane Cuma"ya gösterdikleri ilgiden dolayı tüm teknolojiseverlere teşekkür eden Gökyıldırım, en çok ilgi çeken ürünlerin aksesuarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğunu aktardı. Gökyıldırım, tüm kategorilerde önemli satışlar yaptıklarını, avantajlı fiyat ve indirimleri önlerindeki süreçte de devam ettireceklerini bildirdi.