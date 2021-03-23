MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlerini yenilemek isteyenlere indirim - Son Dakika

MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlerini yenilemek isteyenlere indirim

23.03.2021 13:11
MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlerini yenilemek isteyenlere indirim, System.String[]

MediaMarkt Türkiye, teknolojik ürünlerini yenilemek isteyenlere özel farklı kategorilerdeki teknolojik ürünlerde yeni indirimleri hayata geçirdi.

MediaMarkt Türkiye, teknolojik ürünlerini yenilemek isteyenlere özel farklı kategorilerdeki teknolojik ürünlerde yeni indirimleri hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlerin elektronik ürün ihtiyaçları için çeşitli alternatifler sunmaya devam ediyor. Bu ürünlerini yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla indirimli olarak sunan MediaMarkt'ın bugün başlayan "Teknolojiyle Yenilen" kampanyası, 25 Mart'a kadar mağazalarda ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak.

Kampanya kapsamında akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, bilgisayarlardan hoparlörlere, klavyelerden mouse'lara ve birçok aksesuara kadar çeşitli ürünlerde özel indirimler uygulanıyor.

"Teknolojiyle Yenilen" fırsatları kapsamında, Samsung Galaxy S20+ 128GB, 400 TL indirimle birlikte 7 bin 299 TL'den satılıyor. Apple iPhone SE 64 GB ise 4.849 TL, etiket fiyatına ek Denizbank ile 3 ay taksitli kredi kampanyasıyla sunuluyor.

MediaMarkt, yeni kampanyasıyla bilgisayar almak isteyenlere özel alternatifler de bulunduruyor. 4 GB Ram, 128 GB sabit disk kapasitesi, AMD Athlon Silver 3050U işlemcili ve Windows 10 Home 64 Bit işletim sistemli 14 inç boyutunda Lenovo IdeaPad 3, 300 liralık indirimle 3 bin 199 TL'den, 8 GB Ram, 240 GB SSD ve 15,6 inç boyutundaki Casper marka laptop ise 200 TL indirimle 5 bin 699 liradan satılıyor.

4 GB Ram'e ve 256 GB sabit disk kapasitesine sahip olan Acer markalı A514-53'ün indirimli satış fiyatı ise 3 bin 899 TL olarak açıklandı. 4 GB Ram'e ve 120 GB SSD'ye sahip Casper C350.4000-4C00E bilgisayar ise "Office 365 Bireysel 1 Kullanıcı 1 Yıl" hediye fırsatıyla birlikte 3 bin 499 liradan satışa sunuluyor.

"Teknolojiyle Yenilen" kampanyası, beyaz eşyasını yenilemek veya yenilerine ihtiyacı olanlar için de fırsatlar sağlıyor. Grundig GWM 10401 A+++ Enerji Sınıfı 10 kg 1400 devir çamaşır makinesi 2 bin 999 TL'den, Grundig GDH 82 A++ Enerji Sınıfı 8 kg ısı pompalı kurutma makinesi 2 bin 899 TL'den ve Altus ALK 471 NX A++ Enerji Sınıfı 560l no frost buzdolabı 3 bin 799 TL'den satılıyor.

Türk Lirası, Türkiye, Enerji, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlerini yenilemek isteyenlere indirim - Son Dakika


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