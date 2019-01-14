Son Dakika Haberleri: Mediamarkt Türkiye'nin Yeni İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk Oldu

Mediamarkt Türkiye'nin Yeni İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk Oldu

42 dakika önce

MediaMarkt Türkiye'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seçil Namruk getirildi.

Mediamarkt Türkiye'nin Yeni İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk Oldu, System.String[]
MediaMarkt Türkiye'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seçil Namruk getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seçil Namruk'un, insan kaynakları alanında 15 yılın üzerinde deneyimi bulunuyor.

Kariyeri boyunca çalıştığı firmalarda "Top Employer" gibi ödüllerin alınması, transformasyon ve verimlilik çalışmaları, çalışan bağlılığının artırılması ve insan kaynakları süreç yapılandırması gibi pek çok başarılı projeye imza atan Namruk, Fortune Turkey'in 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre "Türkiye'nin En Etkili 50 İK Lideri" arasında bulunuyor.

Profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Merck Sharp & Dohme'da başlayan Namruk, 2007-2011'de Nike bünyesinde Türkiye ve İsrail'den sorumlu İnsan Kaynakları departmanında görev adı.

2011-2013 döneminde Bunge'nin Türkiye İK Ülke Müdürlüğü'nü yürüten Namruk, ardından KPMG Türkiye bünyesine katılarak İnsan Kaynakları ve İç İletişim Direktörü olarak görev yaptı.

2017 yılında PepsiCo'nun Uluslararası İK Çözümleri Liderliği'ni üstlenen Namruk, MediaMarkt Türkiye'de İnsan Kaynakları departmanının başına getirildi.

Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği üzerine lisans eğitimi alan Namruk, Marmara Üniversitesi CSF La Salle & Maine Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim üzerine MBA programını tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:05 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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