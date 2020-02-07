MediaMarkt ünlü moda markalarının akıllı saat satışına başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MediaMarkt ünlü moda markalarının akıllı saat satışına başladı - Son Dakika Ekonomi

MediaMarkt ünlü moda markalarının akıllı saat satışına başladı

6 saat önce

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, dünyaca ünlü moda markalarının akıllı saatlerinin satışına başladığını duyurdu.

MediaMarkt ünlü moda markalarının akıllı saat satışına başladı, System.String[]

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, dünyaca ünlü moda markalarının akıllı saatlerinin satışına başladığını duyurdu.


Elektronik perakendecisi MediaMarkt, giyilebilir teknolojilere artan talebi göz önünde bulundurarak dünyaca ünlü moda markalarının akıllı saat modellerini, teknolojiseverler için ürün gamına aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre satışa sunulan akıllı saat markaları arasında dünyaca ünlü moda markalarının ürünleri yer alıyor.


Şirket, detaylı bilgilere mevcut mağazalardan ve internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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