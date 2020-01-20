MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği - Son Dakika
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MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği

6 saat önce

MediaMarkt ile istegelsin arasında teknolojiseverleri sevindirecek iş birliğine gidildi.

MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği, System.String[]

MediaMarkt ile istegelsin arasında teknolojiseverleri sevindirecek iş birliğine gidildi.

Mediamarkt'ten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin istegelsin'den yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerde teknolojiseverler 30 TL indirim hakkı kazanacak. İstanbul ve Kocaeli'deki MediaMarkt mağazalarında geçerli kampanya 16 Şubat'a kadar devam edecek. Teknolojiseverlerin kampanyadan faydalanması içinse MediaMarkt Club üyesi olması yeterli olacak.

Teknolojiseverler MediaMarkt Club'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik'e tıklayarak hızlıca üye olabiliyor.

Mediamarkt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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