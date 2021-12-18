MediaMarkt ve Oral-B ağız bakımında güçlerini birleştirdi - Son Dakika

MediaMarkt, şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B'nin yenilikçi teknolojiye sahip iO ürününü mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de satışa çıkardı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, geniş ürün yelpazesiyle içerisinde teknoloji barındıran onlarca kategoriden binlerce ürünü tüketicilere sunuyor.

Bu kategorilerin arasında özellikle salgın süreciyle tüketicilerin her zamankinden daha fazla talep gösterdiği sağlık ve hijyen ürünleri ise dikkati çekerken en çok ilgi genellikle akıllı saatler ve bilekliklere, yürüme bandı, tansiyon ölçerler ve akıllı diş fırçalarına yöneliyor.

Bu kategorilerdeki ürün gamını her geçen gün daha da genişleten MediaMarkt, geçen günlerde de şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B ile iş birliği gerçekleştirdi.

Oral-B'nin yenilikçi ürünü iO ve Oral-B standları MediaMarkt'ta

Ar-Ge çalışmaları altı yıldan uzun süren ve baştan sona yenilikçi bir teknolojiye sahip Oral-B iO'da bulunan sürtünmesiz manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor. Bu da en yumuşak ve etkili temizliği sunuyor.

Oral-B'nin bu yenilikçi teknolojiye sahip ürününü bünyesinde satışa sunan MediaMarkt, buna ek olarak seçili mağazalarında oluşturduğu alanlarda da interaktif diş fırçalama koçluğu, fırçalama modları, fırça başlığı değiştirme rutinleri, hassas diş eti temizliği ve etkili diş beyazlatmaya dair fırça kullanım modları gibi günlük diş temizliğinde hayatı kolaylaştıran hem teknik hem pratik bilgiler veriyor. Oral-B stantları, MediaMarkt'ın farklı illerdeki yaklaşık 20 mağazasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, ağız bakım ürünlerinde sundukları geniş ürün çeşitliliğiyle ağız bakımında da işin uzmanı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oral-B'nin diş fırçalarını teknoloji raflarına taşıyan inovasyonu bizim gibi son kullanıcıya ulaşan satış noktaları için çok değerli. Yeni açılan her kategori beraberinde yeni bir alan yaratıyor. O alan büyüdükçe rekabet artıyor ve bundan günün sonunda yine tüketici kazanıyor. Oral-B ve P&G'nin güç ve inovasyonu bizim uzmanlığımız ve tüketiciye sunduğumuz güvenle birleşince müthiş bir sinerji ortaya çıkıyor. MediaMarkt olarak ağız ve diş bakım kategorisinde adres olacak ürün çeşitliliğimiz, mağaza içi yatırımlarımız ve dijital kanalımız ile müşterilerimize en yeni teknolojileri ulaştırıyoruz. Bu alandaki hedefimiz ise mevcut payımızı daha da artırmak ve sunduğumuz teknolojik ürünlerle ağız bakımının da uzmanı olduğumuzu göstermek. Halihazırda Oral B'nin elektrikli diş fırçalarını ve şarjlı ağız duşu ürünlerini bünyemizde memnuniyetle bulunduruyoruz ve Oral-B iO'nun da tüketiciden tam not alacağına hiç şüphemiz yok. Biz de MediaMarkt olarak tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmek için en yeni ürünleri onlarla buluşturmaya devam edeceğiz."

P&G Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Sağlık Bakımı Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Akkiriş ise Oral-B'nin, yarım yüzyıldan daha fazla süredir ağız bakımını devrimselleştiren inovasyonlarla bir adım önde olmayı misyonu haline getirdiğini aktararak, "Bu kapsamda her zaman ilham veren, ileri teknolojili ve üstün performanslı ürünleri pazara sunuyoruz. Ağız bakımda devrim yaratan diş fırçamız Oral-B iO'da OLED interaktif ekranı, kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiren akıllı basınç sensörü, yapay zekayla desteklenen 3D AI Brushing Recognition teknolojisi ve her fırçalama süresini takip eden görsel zamanlayıcı ile fırçalama konusunda daha önce görülmemiş bir adım olarak yeni bir sektör standardı belirliyor. Son teknolojiye sahip ürünümüzün, tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de satışa çıkmasından büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.