MediaMarkt, yılın en itibarlı teknoloji perakendecisi seçildi - Son Dakika
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MediaMarkt, yılın en itibarlı teknoloji perakendecisi seçildi

6 saat önce

MediaMarkt Türkiye, Marketing Türkiye Dergisi ve Akadametre'nin ortaklaşa düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde Teknoloji Perakendecisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün sahibi oldu.

MediaMarkt, yılın en itibarlı teknoloji perakendecisi seçildi, System.String[]

MediaMarkt Türkiye, Marketing Türkiye Dergisi ve Akadametre'nin ortaklaşa düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde Teknoloji Perakendecisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün sahibi oldu.


MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 12 ilde bini aşkın kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonrası yılın en itibarlı teknoloji perakendecisi seçilen MediaMarkt'ın bu ödülü almasında ise müşteri deneyimi alanında yaptığı çalışmaların etkili olduğu varsayılıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, farklılaşmanın formülünün, kusursuz bir ihtiyaç analizi ve hizmeti kişiselleştirmeden geçtiğini belirtti.


Acar, müşterilerin yaşadığı deneyimin ona özel olması ve alacağı servis veya hizmetin "tam da kendisine göre" olduğunu deneyimlemesi gerektiğini ifade ederek, "Kişiye özel deneyim fırsatlarını önceden öngörerek yani tüketici beklentisine karşılık verecek alternatifler sunarak rakiplerinizden ayrışırsınız. Tüketici, yaşadığı olumlu olumsuz her tür deneyimi o markayla özdeşleştirir ve bir sonraki tutumunu da buna göre belirler.

Dolayısıyla her anlamda pozitif bir deneyim yaşadığı bir marka, tüketici için 'tercih edilen marka' haline gelecektir. Bu ödül de bizim yaptığımız çalışmaların tüketici nezdinde olumlu karşılandığının en önemli bir göstergesi. Bizi bu ödüle layık gören vatandaşlarımıza ve müşterilerimizin bizi tercih etmesi için canla başla çalışan tüm MediaMarkt çalışanlarına teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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