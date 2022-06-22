MediaTek Dimensity 9000+ tanıtıldı - Son Dakika
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MediaTek Dimensity 9000+ tanıtıldı

22.06.2022 19:42
MediaTek Dimensity 9000+ tanıtıldı

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcinin rakibi olacak MediaTek Dimensity 9000+ modeli tanıtıldı. İşte yeni işlemcinin özellikleri...

MediaTek, Dimensity 9000 ile üst segment pazarında rekabeti yeniden canlandırdı. Şirket, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Snapdragon 8+ Gen 1 rakibi olacak MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisini tanıttı.

MediaTek Dimensity 9000+ tanıtıldı! İşte özellikleri

Dimensity 8000 ve Dimensity 9000 serisi, MediaTek'in mobil işlemci piyasasında tekrar güç kazanmasını sağladı. Benchmark skorlarında Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi geride bırakan Dimensity 9000, ufak dokunuşlar ile tekrar karşımıza çıktı.

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Yeni işlemcide yüzde 5 performans artışı elde edildiğini belirten MediaTek, görüntü işleme ve 5G konusunda da iyileştirme yapıldığını duyurdu. MediaTek, Dimensity 9000+ modelinin grafik performansını ise yüzde 10 artırdığını açıkladı.

MediaTek Dimensity 9000+ tanıtıldı

Tanıtımda konuşma yapan MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yenchi Lee, "Dimensity 9000+ modeli, bir ilki gerçekleştirdiğimiz için şirketimizin başarılı ürünleri arasına adını yazdıracak. Amiral gemisi işlemciler için geliştirdiğimiz ilk 5G yonga setimiz, yeni işlemcimizde yerini aldı. Dimensity 9000+, en gelişmiş özellikler ve yüksek performans ile üst düzey akıllı telefonlara güç katacak." ifadelerine yer verdi.

MediaTek, Cortex-X2 çekirdeklerinde yaptığı değişiklikler yeni işlemcisindeki performans artışı elde etti. Dimensity 9000 ile aynı teknoloji üzerine inşa edilen işlemcide 1 adet 3.2GHz Cortex-X2, 3 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdek mevcut. Şirket, grafik arabirimi tarafında ise güçlendirilmiş Mali-G710 MC10 kullandıklarını açıkladı.

MediaTek tarafından geliştirilen Imagiq 790, aynı anda üç kameradan 18 bit HDR video yakalama yeteneğine sahip. 320 Megapiksele kadar fotoğraf çekme imkanı sunan işlemcinin görüntü işleme kapasitesi ise 9 Gigapiksel olarak açıklandı. MediaTek, yeni işlemcide görüntüde oluşan bozulmaları azaltan yapay zeka teknolojisi de kulandı

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Kaynak: Shiftdelete

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