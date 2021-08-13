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MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı - Son Dakika

MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı

13.08.2021 00:12
MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı, System.String[]

MediaTek'in orta segment alanında piyasaya sürmeye hazırlandığı, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G işlemcilerin özellikleri tanıtıldı. Şirketin en büyük rakibi olan, Qualcomm şirketi ile boy ölçüşecek düzeyde olmak için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Akıllı telefon işlemcisi alanında büyük ataklar yapmaya devam eden Tayvanlı MediaTek, yeni tasarladığı işlemciler ile doğru yolda olduğunu göstermiş oldu.

Şirket, geçmişte olduğu gibi sadece düşük kaliteli ve orta sınıf yongalar tasarlamakla kalmıyor, aynı zamanda saygın yüksek kaliteli yongalarıda beraberinde getiriyor.

MediaTek tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket iki orta segment işlemciyi piyasaya sürdü. Marka değeri ve yeteneği geliştikçe, Qualcomm'un modelleriyle zorlu bir rekabet içinde olacağı bildiriliyor.

MediaTek markası işlemci adı olarak, Dimensity kullanmaktadır. Şirketin yeni iki modelin ismi ise, Dimensity 920 ve Dimensity 810 olduğu bildirilmektedir.

Dimensity 920, enerji açısından verimli bir 6nm işlemi benimser. Ayrıca, güçlü bir performansa sahiptir ve daha az güç tüketir. Dimensity 900 ile karşılaştırıldığında oyun performansını %9 artırır. Ayrıca bu işlemci, akıllı görüntüleme teknolojisini ve donanım düzeyinde 4K HDR video çekim işlevini destekler.

Dimensity 810'a gelince, o da 6nm'lik bir işleme dayanıyor. CPU, ana frekansı 2.4GHz olan bir Arm Cortex-A76 çekirdeği taşır. ArcSoft ile iş birliği içinde AI-Color teknolojisi de dahil olmak üzere gelişmiş kamera özelliklerini destekler. Bu nedenle işlemci, düşük ışığa sahip ortamlarda iyi fotoğraflar çekebilir.

MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı

MediaTek Dimensity 920'nin Temel Özellikleri:

MediaTek akıllı yenileme hızı ekranı: Ekran yenileme hızı, oyun veya sistem kullanıcı arayüzüne göre akıllıca ayarlanabilir. Kullanıcının etkileşimli deneyimini geliştirmek için ekran yenileme hızını dinamik olarak artırabilir. Ayrıca, güç verimliliğini artırmak için gerektiğinde yenileme hızını bile azaltabilir.

Donanım düzeyinde 4K HDR video çekim motoru: Bir amiral gemisi HDR ISP ve MediaTek donanım düzeyinde 4K HDR video çekim motoru vardır. Görüntü oluşturma deneyimini geliştirmek için 108MP dört kamera kombinasyonunu destekler.

Güçlü performans: Dimensity 920'nin sekiz çekirdekli CPU'su, ana frekansı 2.5GHz olan bir Arm Cortex-A78 çekirdeği içerir. Ayrıca, LPDDR5 belleği ve UFS 3.1 flash depolamayı destekler.

Gelişmiş ağ bağlantısı: Çift SIM 5G bekleme, çift SIM VoNR çağrı servisi, 5G çift taşıyıcı toplama, 2×2 MIMO, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve çoklu frekans GNSS entegrasyonunu destekler. Ayrıca MediaTek 5G UltraSave güç tasarrufu teknolojisine sahiptir.

Akıcı oyun: Dimensity 920, MediaTek HyperEngine 3.0 oyun motorunu destekler. Bu gelişmiş kesintisiz arama teknolojisi, oyun sırasında çift SIM paralel aramaları destekler. 5G yüksek hızlı tren ve süper erişim noktası modu, kullanıcıların oyunu hızlandırmasına yardımcı olabilir.

MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı

MediaTek Dimensity 810'un temel özellikleri:

Yüksek enerji verimliliği performansı: Dimensity 810'un sekiz çekirdekli CPU'su, 2,4 GHz'de saat hızına sahip bir Arm Cortex-A76 çekirdeği içerir ve platform performansını tam olarak oynamak ve düşük güç tüketimi sağlamak için gelişmiş 6nm sürecini benimser.

Pürüzsüz ekran: İşlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekranı destekleyerek kullanıcılara daha akıcı bir görsel algı sunar.

Mükemmel görüntüleme: Yeni yonga seti, gelişmiş gürültü azaltma teknolojilerini (MFNR ve MCTF) destekler. Böylece düşük ışıklı ortamlarda mükemmel görüntüleme efektleri elde edebilir. Desteklenen maksimum çözünürlük 64MP'dir.

AI kamera işlevi: ArcSoft ile işbirliği içinde, terminale AI alan derinliği iyileştirme ve AI rengi gibi gelişmiş kamera işlevleri sağlar.

Oyun motoru: Bu işlemci, ağ motorunu ve akıllı yük kontrol motorunu çağırarak oyunculara sürükleyici bir oyun deneyimi sunabilen MediaTek HyperEngine 2.0 oyun motorunu destekler.

MediaTek Dimensity 920 ve Dimensity 810 kullanan terminal cihazlarının 2021'in üçüncü çeyreğinde dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.

MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji MediaTek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 5G İşlemcileri Tanıttı - Son Dakika


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