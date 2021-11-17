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MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü - Son Dakika

MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü

17.11.2021 05:30
MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü

Hong Kong menşeli teknoloji firması Infinix, Note 11i akıllı telefon markasını global piyasada tanıttı. Cihaz fiyat-performans ürünü olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca cihaz, 6.95 inç Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak.

Hong Kong merkezli akıllı telefon markası Infinix yeni bir seri cihaz tanıttı. Infinix Note 11i olarak global piyasada boy gösterecek cihaz, fiyat-performans ürünü olarak piyasada yerini alacak.

Şirket daha öncesinde, Note 11, Note 11S ve Note 11 Pro modellerini kullanıcıların hizmetine sunmuştu.

Yeni Infinix telefonun en önemli özellikleri arasında 48 megapiksel birincil sensör ve iki 2 megapiksel yardımcı destek lensi ile vurgulanan üçlü arka kamera birimi yer alıyor. Selfie'ler ve görüntülü aramalar için ekrandaki bir delik içine yerleştirilmiş 16 megapiksel ön kamera sensörü vardır.

MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü

MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü

Akıllı telefon 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Infinix 11i adlı akıllı telefon, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio G85 işlemci tarafından desteklenmektedir.

Akıllı telefon'da depolama kapasitesini yeterli bulmayanlar için, 256GB'a SD kart desteği sunulacağı bildirildi.

Yeni piyasaya sürülen Infinix Note 11i, 1.080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.95 inç LCD ekrana sahip olacak. Ekranın dokunmatik yenileme hızı 180Hz olurken, ekran-gövde oranı %91 olacak.

Akıllı telefon, 18 W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile birlikte geliyor. Ayrıca DTS Ses İşleme özelliğine sahip stereo hoparlörler içerecek. Cihazdaki bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.0, Wi-Fi ve 4G bağlantısı bulunur. Infinix Note 11i'nin diğer öne çıkan özellikleri arasında şirketin Android 11 tabanlı XOS 7.6 kullanıcı arayüzü, bir USB Type-C bağlantı noktası, GPS desteği ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.

MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü

Cihaz yaklaşık olarak, 160 $+Vergiler olarak global piyasada yerini alacak. Bütçe dostu akıllı telefon; Yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç renkte gelecek. Türkiye dahil birçok ülkede faliyete başlayan Infinix markası, Note 11 serisi cihazlarını Türkiye piyasasına getirip getirmeyeceğini açıklamadı.

Ayrıca ilgili bir haberde Infinix Hot 11 Play, devasa 6000 mAh pil ve 720x1640 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.82 inç HD+ IPS su damlası stili çentikli ekrana sahip olarak piyasaya sürüldü.

Infinix Hot 11 Play, bütçe bilincine sahip oyuncuları göz önünde bulunduran gaming merkezli bir MediaTek Helio G35 yongası üzerinde çalışır. İşlemci, 4 GB RAM ve 512 GB'a kadar microSD kart ile genişletilebilen 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiştir. Infinix Hot 11 Play, arkada 13 megapiksel birincil kamera ile çift kamera sistemi ile donatılmıştır.

MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü

Hong Kong, Türkiye, selfie, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MediaTek Helio G85 İşlemcili Infinix Note 11i Piyasaya Sürüldü - Son Dakika
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