Mediatek Yeni Wi-Fi 6 – Ap+ Bluetooth Kombo İşlemcisini Duyurdu

MediaTek Yeni Wi- Fi
– AP+ Bluetooth Kombo İşlemcisini Duyurdu
MediaTek Yeni Wi-Fi 6 Uyumlu işlemcisini duyurdu.
MediaTek, ev kullanımı ve kurumsal kullanıma yönelik akıllı bağlantı teknolojileri portföyünü genişletmeye devam ediyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden MediaTek, evlerde ve iş yerlerinde kullanılacak yeni nesil Wi-Fi teknolojileriyle uyumlu yeni akıllı bağlantı işlemcisini, CES Tüketici Elektroniği Fuarında tanıttı. MediaTek'in ev kullanımı ve kurumsal kullanıma yönelik, Wi-Fi 6 (802.11ax) uyumlu yeni nesil işlemcisi, kablosuz erişim noktaları, bağlantı yönlendiricileri, menzil ve sinyal artırıcıları gibi farklı ürünleri destekliyor; ofis ortamları ve akıllı evlerin internet bağlantısını daha güçlü kılıyor.
MediaTek'in en son 2×2 ve 4×4 standartlarına uyum gösteren Wi-Fi 6 işlemcilerinin, 2019 yılının sonunda netleşmesi beklenen yeni Wi-Fi 6 spesifikasyonlarını da destekleyecek esnek bir mimariyle geliştirildiğini belirten MediaTek Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Akıllı Cihazlar İş Birimi Genel Müdürü Jerry Yu, "Tüketiciler, akıllı cihazlarını kullanırken, onlara sunduğumuz teknolojilerimize ve yüksek performanslı bağlantı ürünlerimize güveniyorlar. Yeni nesil Wi-Fi 6 uyumlu yeni ürünlerimizle, bağlantı deneyimini daha da güçlü kılmaya devam edeceğiz" dedi.
MediaTek, akıllı TV
'ler, streaming cihazları, akıllı hoparlörler, sesli asistanlar ve tabletler gibi Wi-Fi kullanımında başı çeken cihazlara yönelik bağlantı çözüm ve ürünleri pazarında liderliği elinde bulunduruyor.
MediaTek, Wi-Fi 6 uyumlu yeni işlemcisiyle, 802.11ax spesifikasyonu kapsamında cihaz üreticisi firmalara birçok farklı avantaj sunuyor;
Dik Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (Orthogonal Frequency Division Multiple Access/OFDMA); Kablosuz ağlarda kapasite ve verimlilik artışı sağlayan OFDMA, hem uplink, hem de downlik için ses ve video iletişimi, sosyal ağ ve oyun uygulamalarının gerektirdiği bant genişliğini sağlıyor.
Çok Kullanıcılı MIMO (MU-MIMO): Kanal kapasitesini artırarak, farklı cihazların aynı anda işletilmesini sağlıyor.
Hedef Uyandırma Zamanı (Target Wake Time/ TWT): Kullanıcıların aktif ve pasif oldukları spesifik zamanları saptayıp, IoT cihazlarının batarya tasarruf moduna geçmesini sağlayarak batarya sürelerini uzatıyor.
Mekansal Yeniden Kullanım (Spatial Reuse): Bağlantı noktalarının, veri iletiminde akıllı karar vermesini ve kanal kapasitesini uygun şekilde paylaşmasını sağlıyor.
MediaTek'in yeni işlemcisi, tüm bunların yanı sıra, kullanıcı deneyimini daha iyi kılacak yerleşik çözümlerle birlikte geliyor. MediaTek'in OFDMA, 1024QAM özellikli bağlantı teknolojisi, veri trafiğinde çakışma sorununa çözüm getiriyor. Kullanıcıların veri paket gönderimlerini zaman sırasına sokan sistem, veri akış hızını optimize ediyor; böylece online oyun oynanırken ya de video izlerken gecikme oluşmuyor.
Wi-Fi 6 – Bluetooth kombo işlemci, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarda eşzamanlı performans iyileşmesi sunuyor.
Aynı zamanda Wi-Fi Alliance EasyMesh standardını da destekleyen MediaTek; bu alanda genişletilmiş Wi-Fi kapsama alanı için çalışmalara önderlik ediyor; MediaTek'in akıllı evlere yönelik işlemci ailesinin, tümüyle EasyMesh uyumlu olması hedefleniyor. Bu yeni standart, Wi-Fi sinyali kapsama alanının, evin her köşesine, hatta bahçe alanlarına genişlemesini amaçlıyor.
Wi-Fi AP çözümlerine yönelik işlemciler pazarında liderliği elinde bulunduran MediaTek'in ağ ve bağlantı çözümlerinde daha fazla bilgiye, https://www.mediatek.com/products/connectivity-and-networking adresinden ulaşabilirsiniz.