Mediatrend Temmuz sayısı çıktı! İndirdiniz mi? - Son Dakika
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Mediatrend Temmuz sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

01.07.2022 17:53
Mediatrend Temmuz sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

Yaz teknolojileri temalı Mediatrend Temmuz 2022 sayısı yayınlandı! Derginin içinde neler mi var? İşte yeni sayıdan tüm detaylar...

Temmuz ayı geldi çattı ve tatil sezonu resmen başladı. Havaların ısınmasına bir de okulların kapanması eklenince, MediaTrend ailesi olarak bu sayımızı yaz teknolojilerine adamazsak olmaz dedik. Böylelikle bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak için en ideal ay olan Temmuz'un gelişini rengarenk sayfalarımızla kutladık.

Mediatrend Mayıs sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mediatrend Temmuz sayısı neler içeriyor?

Bu ay ana konumuz tabii ki yaz teknolojileri. Sizler için bu sıcak aylarda hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerin neler olduğu konusunda kafa patlattık ve ortaya harika önerilerden oluşan bir liste çıkardık. Öte yandan yaz aylarının vazgeçilmez ulaşım aracı olan elektrikli scooter modellerin hakkında bilgiler verdik.

Tatil sezonu başladı ve siz hazırlıklarınızı henüz tamamlamadınız mı? Hiç sorun değil, tatilinizde ihtiyacınız olabilecek her şeyi sizler için bir araya getirdik. Ayrıca, gözünüz geride bıraktığınız evinizde kalmasın diye alabileceğiniz güvenlik önlemlerinden de bahsettik.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Tabii ki de her zaman olduğu gibi yine teknolojiyle dolu bir sayı sizleri bekliyor. Mobil Hayat köşemizde Apple'ın tanıttığı iOS 16 işletim sistemine yer verdik. Ayrıca formunuzu tutabileceğiniz ve tatil sezonunda fiziksel olarak zinde olmanızı sağlayacak fitness uygulamalarını da listeledik.

Bilgisayar köşemizde ise oldukça merak edilen konularla karşınıza çıktık. Apple'ın performans canavarı M2'den ve gücünü bu işlemciden alan yeni MacBook Air'den bahsettik. Özellikleri konusunda bilmeniz gerekenleri aktardık.

Elbette objektif tutkunlarını da unutmadık… Bilim kurgu filmlerinin aranan yönetmeni Michael Bay'in ilham veren hayatı hakkında bilmeniz gerekenleri sinemaseverler ile paylaştık. Ayrıca bahçenizde yaz sineması kurabilmeniz için rehber hazırladık.

Eğlence Dünyası kategorimizde ise Türkiye'de kullanıma açılan Disney+'a göz attık. Tüm bunlara ek olarak yaz içeceklerinden tutun da evde geçireceğiniz zamanı daha eğlenceli hale getirecek teknolojilere kadar her şey yeni Mediatrend Temmuz sayısı ile sizinle.

Bu sıcak günlerde içinizi serinletecek içeceklerinizi hazırladıysanız, Haziran sayımıza hep birlikte göz atalım…

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Kaynak: Shiftdelete

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Apple, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mediatrend Temmuz sayısı çıktı! İndirdiniz mi? - Son Dakika

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